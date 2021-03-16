東方日報B1：華復甦不均　A股跌到暈

●首兩月工業生產增35% 消費仍弱 就業遜

內地周一(15日)公布多項經濟數據，今年首兩個月經濟活動按年激增，惟數字揭露復甦不均衡，出口帶動工業增加值強勁增長，但消費表現落後，推遲中國經濟由外需轉向內需的再平衡。2月城鎮調查失業率為5.5%，仍高於疫前，16至24歲年輕人口失業率達13.1%。分析料，內地政策維持「不急轉彎」的主調，不會就經濟不平衡復甦有加減息的行動。

去年受疫情影響，在超低基數效應下，今年1至2月工業增加值、固定資產投資及零售業銷貨額分別按年大增35.1%、35%及33.8%。如剔除疫情因素，與2019年的數字比較，上述3項首兩個月的增長分別降至16.9%、1.9%及6.4%。

值得留意的是，2月零售總額僅按月微增0.56%，反映春節因素對消費提振作用弱過預期。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，從各項指標的兩年平均數來看，主要指標皆在恢復中，但在行業與領域之間有不平衡現象，有些指標還沒有恢復到疫情前水平，例如一些接觸、聚集行業的消費和服務。在消費上，須繼續為擴大內需加力、改善消費環境等。

她又稱，去年首季內地國內生產總值(GDP)按年下降6.8%，在低基數下，今年首季有機會大幅回升。投資數據方面，2月大型企業採購經理指數(PMI)按月微升0.1個百分點至52.2，表現相對較佳。

反觀中、小型企業受春節假日影響較為明顯，2月PMI分別為49.6和48.3，比1月低1.8和1.1個百分點，數值低於50反映陷入收縮區間。劉氏指，小微企業、個體工商戶受到自身抗風險能力比較弱的影響，生產經營確實面臨比較多的困難，從數據表現來看是不太穩定。

華僑永亨經濟師李若凡表示，內地低收入人士過去一年受疫情影響較大，以致失業率反彈，而今年初也因疫情反撲影響，拖累了今年1、2月的消費增速。然而，就地過年政策加速了內地工人在農曆新年後復工，推升了工業生產數字。至於失業問題，她認為當局可能會推出行政措施來保障就業。

野村中國首席經濟學家陸挺在其研究報告中估計，內地工業生產將持續被強勁的出口所帶動。然而，展望今年3月的經濟數據，以兩年平均計或因2019年基數較高而料出現增速大幅減慢，工業生產指數、固定資產投資、零售業銷貨額料分別按年增18.3%、12.6%和26.5%。

他預計，內地當局不會就本次表面上強勁的經濟數據而加減利率，或調整存款準備金率。該行維持今年內地貸款餘額增長11.5%的預測，即較去年回落1.8個百分點。

●人行連續11日閂水喉 深創業板再插4%

雖內地官員揚言首季經濟很可能「大幅回升」，但股市「當耳邊風」，加上及後有分析指經濟復甦潛藏不均衡，基金早前一窩蜂熱炒的強勢股(抱團股)繼續「散水」下，內地股市周一再度下瀉，跌勢以高估值科技股較為集中的深圳股市尤為嚴重，深圳創業板指數繼上周累瀉逾4%後，周一日再插4.09%，收報2,644點。

深創指周一低開0.7%後一瀉如注，尾段曾瀉5.24%，低見2,612點。深成指同樣低開低走，一度瀉3.65%，低見13,389點，收市跌2.71%，收報13,520點。滬綜指早段倒升後缺乏承接，尾段曾挫1.75%，低見3,392點，收市跌0.96%，報3,419點。滬深兩市總成交額約8,070億元(人民幣‧下同)。

中國人民銀行周一開展1,000億元中期借貸便利(MLF)操作及100億元逆回購操作，可是周一有100億元的逆回購到期，而今日又有1,000億元MLF到期，因此等同零投放。

內媒更引述Wind統計報道，自3月1日起，人行已連續11個交易日進行100億元7天逆回購操作，等量操作的延續時間為有紀錄以來最長，業界認為，這反映內地當前貨幣政策「帶有鮮明的中性色彩，以保持流動性不溢不缺」。事實上，該行周一公開市場操作後，內地10年期國債孳息率應聲上揚，令市場開始擔憂流動性問題。

野村指，海外經濟復甦加快及通脹升溫不能解釋A股農曆新年假以來的跌勢，歸根究柢是之前估值扯得過高，惟內地經濟已從疫情幽谷回復得七七八八，不宜對周期性股份有太高期望，反而增長股估值從中長期而言已相當吸引，內地工業升級也是大趨勢，故應對當前波動最好方法是均衡配置金融、周期和科技股。中金、國泰君安及華泰皆認為後市續震盪。