林嘉麒：港股後市聚焦聯儲「點陣圖」

美國債息急升雖看似困擾全球，惟近日似乎只影響港股，何解？首先，債息急升是由於市場預期通脹重來，並預期聯儲局將計劃加息。眾所周知，以早前經濟活動狀況，市場憂慮短期經濟增長動力有限，同時市場幾可肯定通脹來臨，而美股一直擁有高估值，股市自然散。

及後，美國就業數據顯示當地回復較強的經濟動力，就算有通脹也是健康，刺激美股3大指數回升。

另方面，債息預期通脹構成物價上升壓力，部分新興市場可能加息。花旗早前估計，巴西最快下周加息、俄羅斯有機會於下月上調利率，內地亦實現政策正常化，全球貨幣政策一鬆一緊。澳洲日前否認加息，重申2024年前不會調整。畢竟澳元是通脹指標的貨幣，通脹預期升溫並傳導至加息預期是絕對合理的推測。有能力加息的市場自然可以吸引資金，而香港與美元掛勾，又有何能力加息呢？

近日聯儲局官員雖相繼對債息急升發出言論，惟未能控制債息急升，當局亦未對市場預測會再做「扭曲操作」作回應，變成市場覺得當局對債市的異動無計可施。其實不是，聯儲局只是認為通脹未會持續升溫，再者，美國近日經濟增長數據不俗，儘管債息急升，惟實質利率下跌，則代表經濟有增長，變成債息抽升是健康的，投資者對美國經濟有信心（因為公布的是美國經濟數據，投資者再次擁抱美股尤其是傳統經濟股）。

再比較一下，新興市場國家計劃加息，同時美國債息變得愈來愈吸引下，港股在兩方面都比下去，高估值的科技股吸引力自然降低，投資者更願意沽港股，而買美股或流入新興市場。事實上，美國經濟再現動力，利好股市，而債價跌，資金會先流入美國市場的傳統經濟股。相反，香港經濟靠內地旅遊及經貿活動，暫時看似復甦無期，儘管港股以中資企業為主，反映的是內地經濟，但都要捱沽。

本周要留意聯儲局即將議息，就算正如主席鮑威爾所說，超低息會維持一段時間，議息點陣圖值得關注。外界估計，有約兩名委員會轉鷹，造成局內有提早加息需要的聲音。不過，因上次17名委員中，只有5名認同2023年才應該加息，所以單憑一、兩點點陣圖的變動，未足以構成提前共識加息。

當然，若有5票轉鷹，甚至更多意見認為明年需要加息，情況就會不同。不過，可以肯定本月會議不會提出加息，點陣圖的變化會加劇美股以外資本市場波動，尤其港股對美元走勢及息率變化的敏感度極高，港股投資者要相當關注未來波動的情況。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為香港證監會持牌人士，並未持有以上股份)