陳正犖：價值型股份還可跑贏多少？

近日債息趨升進一步反映外界對經濟復甦的預期。如果由去年11月輝瑞宣布疫苗研發具有效成果計起，MSCI環球價值股指數累升22%，同期增長股指數僅升8%，反映價型股指數跑贏14個百分點，是2006年以來最好的相對表現。資金輪動廣泛於全球主要市場出現，尤其是歐洲和日本，價值股跑贏增長股16個百分點。

帶動資金換馬的催化劑包括，疫苗好消息提高了市場對2021年全球經濟復甦的預期；各國政府為經濟復甦提供了大量財政支持，例如美國剛批准了相當於其經濟總值9%的財政刺激計劃；2020年的全球經濟衰退，對能源和金融等傳統價值行業打擊尤為嚴重，但2021年周期性價值行業應該會在盈利復甦中領先。那價值型股份還有多少上升空間？我們可以參考實質息率走勢。價值股較增長股相對表現走強，與近期美國十年期實際息率，從負1.15%升至負0.65%，似乎呈現密切關係，如果實際息率進一步升至零，MSCI環球價值股相對增長股，有機會再跑贏15至20個百分點。

不過投資者仍要小心，實際息率或有回落風險，例如主要央行去年三、四月採取措施穩定債券市場，當時聯儲局四星期內購買了1.1萬億美元國債，降低了實際息率，並為全球股市提供了流動性，令股票(尤其是增長型股票)上行。近期其他央行已經採取行動來穩定債價，例如澳洲，目前聯儲局看似樂見市況反映經濟復甦，但如果風險資產沽壓加大，其態度或改變。

經濟復甦過程中有不確定性和憂慮，資金仍應以部署長線復甦為主，首先要保持投資，不應因為短線債息波動而恐慌拋售核心持股，整體組合仍可考慮對股票持偏高比重；疫情周期股、新興市場股票和收息股仍具投資價值；超高速網絡等科技發展和綠色世界建設，仍提供勢不可擋增長機會，調整時值得長線吸納。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖