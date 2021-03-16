施羅德投資管理：內地貨幣政策料逐步收緊

市場對流動性收緊的疑慮，觸發2月份股市沽壓，滬深300指數全月微跌。行業方面，原材料產業在補庫存的預期及漲價的帶動下，表現仍然強勁。受惠於市場輪動，地產及金融股亦錄得一定反彈；相反，科技、電動汽車、汽車智能化、食品飲料等高估值股票則面臨較大沽壓。

從宏觀角度來看，通脹風險牽動政策走向及整體市場流動性，持續成為全球投資者的關注焦點。近期數據顯示經濟基本面持續向好，機構紛紛上調全球主要經濟體的國內生產總值(GDP)預測。在經濟好轉的前提下，市場普遍預期貨幣政策將趨向中性或逐步收緊，我們從投資層面已看到美國長債利率大幅攀升，部分市場的長期利率亦有所上升，資本市場波動性加大。

內地方面，人民銀行近期的公開市場操作，引發了投資者對於流動性收緊的疑慮。從經濟數據上，我們觀察到近期的社會融資按年增長速度有所放緩，雖然M1仍然強勁，但M2增速已轉弱，預計放緩情況到第一季度末將更顯著，而加權平均社會貸款利率則料於第二季度徐徐向上。儘管長期流動性趨緊或將無法避免，但考慮到全球經濟復甦的不確定性，貨幣政策可能仍將傾向逐步調整而非快速轉向。

我們對於A股今年的展望仍然維持審慎樂觀。雖然市場波動加劇，但全球流動性仍然充裕，可望持續看升。其中，高科技、醫療保健、化妝品及免稅行業等板塊的表現可睇高一線。

科技行業方面，零部件的短缺帶動市場漲價預期，被動元件行業可望從產品價格上升中受惠，從而有更好的盈利表現。從長遠角度來看，我們認為晶片設計企業將持續因國產替代主題受惠，而新科技的應用將帶動功率半導體元件需求向上。

至於消費板塊，政策走向帶來一系列的投資機會。例如，碳中和政策將利好新能源汽車的長遠發展，而免稅政策的大幅鬆綁亦可望利好相關行業。

相反，我們對地產行業的展望持續悲觀，雖然多數股票估值偏低，但在政策調控影響下，股價或將持續受壓。

施羅德投資管理（上海）股票基金經理 張曉冬