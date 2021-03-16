道指升174點續創新高　比特幣下挫

●美匯指數報91.808，港匯見7.7645；離岸人民幣(CNH)報6.4989；美元兌日圓處109.12；歐元微跌，現報1.1927；英鎊見1.3899。現貨金價每安士跌至1,731美元。布油跌至68.9美元，紐油則報65.32美元。比特幣跌至5.4萬美元水平。道指期貨跌約60點。

●港股美國預託證券(ADR)跟隨美股上揚，按比例計算，收報28,909點，較香港收市升75點或0.26%。

●內地混凝土建材供應商智欣集團周二起招股，入場費逾1.2萬元。

●即月恒生指數夜期收報28,995點，升159點，高水161點，成交12,685張。

●紐約期金收報每安士1,729.2美元，升0.6%；創最近2周收市新高。Wood Mackenzie黃金研究部主管Rory Townsend認為，美國債息不會一直上升，隨着下半年通脹升溫，金價料將重拾升勢。

●國際油價回落，紐約期油收跌0.22美元或0.33%，每桶報65.39美元；布蘭特期油收跌0.49%，每桶報68.88美元。

●歐股收市偏軟，英國富時100指數收跌0.17%，報6,749點；德國DAX指數跌0.28%，報14,461點；法國CAC指數跌0.17%，報6,035點。

●內地共享充電器公司怪獸充電向美國證券交易委員會(SEC)遞交申請，擬於納斯達克交易所上市，股票代碼為「EM」，高盛、花旗、華興資及中銀國際為承銷商。