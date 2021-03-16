第五波疫情來襲　香港變成「災星」佗衰家？

內地周一(16日)公布一連串經濟數據，首2月出口拉動工業增加值強勁增長，消費支出表現雖相對落後，但總體增長形勢得以保持。內地致力控制疫情，推動經濟復甦，可香港卻防疫失策，還在疑似爆發第五波疫情，全民接種疫苗又未見順利，經濟全面復甦遙遙無期，不獨香港人受累，內地經濟復甦亦一定程度被拖着後腿。

點解咁講？香港是區內國際金融及物流運輸中心，香港的疫情一日未解決，一定程度影響內地的對外交流，至少過去大量經香港入中國的經貿活動，恢復仍然無期。再看新加坡正與澳洲商討旅遊氣泡，但香港仍沒有條件展開呢類合作談判。總之，無論在亞洲區內抑或在大中華區內，香港如今都變成「災星」，瘟疫不退，人心不安，經濟委靡，人流與經貿文化活動皆受限，一班廢官實在難辭其咎！

年內香港經濟能否全面重啟，通關是一個重要指標。目前各地包括內地都在制訂旅遊標準，但至少香港本身要爭氣，防疫取得成效，才有機會受惠，否則非單香港無運行，更會阻住地球轉，屆時更多人流選擇直接與內地往來，香港的落後之勢只會進一步墮後。

一場疫情，香港人病不死，但企業與打工仔都耗盡老本，日子難過，整個香港經濟如在垂死掙扎。恒生指數尚喺28,000點水平，更多是反映內地獨立支撐香港金融，以及大量在港上市的內地資產估值，與差劣的香港經濟景氣沒太大關係。好運的，美國新一輪放水資金到位，年內資金再炒一轉，抵銷疫情因素及換取更多經濟喘息的時間；可若外資持續流出，香港本身又唔爭氣，只怕北水亦長貧難顧。多咗香港股民試炒外國股票，唔係夜晚冇事搵事做，亦唔係爛炒，只係覺得香港市場好似愈走愈窄，自動搵其他出路分散風險，係好自然反應。

東網產經專欄作者 帥哥