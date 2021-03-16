中國銀河國際證券：內地飲食股短期波動仍大

內地去年全年社會零售總額按年下降3.9%，最終消費率接近55%，消費仍是經濟穩定運行的基礎；增量看，消費對經濟增長的推動作用按季有所加強，2月份製造業採購經理指數(PMI)為50.6，高於盛衰分界線，顯示內地經濟延續擴張勢頭。

上游原材料方面，生鮮乳品價格延續漲勢，2月份按月增幅擴大，2月24日當周奶品價格更達到2015年以來的高點。去年2月活豬、豬肉價格小幅上揚，仔豬價格較為穩定，而近期生豬產能持續回升。

於去年度，農業副食品加工按年增長2.2%，食品製造業亦升1.6%，酒、飲料和精製茶製造主營業務則倒退2.6%。農業副食品加工、食品製造業收入及利潤總額在近3個月略為下降；酒、飲料和茶飲料製造業收入、利潤總額趨勢較為一致，預計全年會處於較為明顯、按月持續恢復的進程。住宿和餐飲業經營改善，餐飲收入季度增速轉為正數，去年餐飲收入較2019年下降16.6%，較去年首3個季度的降幅收窄7.3個百分點，其中，去年第四季度餐飲收入按年增長0.2%，季度餐飲市場規模恢復至前一年同期水平。

另外，去年第三季行業財務指標已回升至近2019年第三季水平。於去年首3個季度，肉製品、調味品子行業的收入、利潤增速按年跑贏，而食品飲料板塊今年2月份市場排名較後。

近期市場存在壓力，短期波動較大，建議從中長期角度選擇配置，從基本面角度來看，我們睇好一線白酒價值股，及改善明顯的成長個股。而隨着2021年初疫情局部略有反覆，以及就地過年、減少出行的倡議，大眾消費品公司業績或向好。風險方面，食品安全、下游需求轉弱，以及行業政策均須關注。

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