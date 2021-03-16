陳蓓敏：港股上升力度不足

本周五將是美股四重結算，有投資者早早部署提防金融市場波動性。美股上周三大指數全線錄得升幅，道指全周累升4.1%，納指上上落落也累升3.1%，標普500升幅為2.6%。上周五，美國債息觸1.6厘，令投資氣氛偏軟。隨着美國1.9萬元刺激經濟資金，慢慢流入經濟，對債息走勢也有影響性。市場正慢慢消化債息見2厘的預期。本周將有三大中央行議息，分別為美聯儲局、英國和日本央行。市場關注本周四、五，中、美外交官員會議。

昨日深証指數又再跌逾370點，幅度為2.7%。短線呈現上落波幅於13200至13800。上証指數牛皮於3400。恒指昨日曾高見29178，較上周五高位29500為低，顯示上衝力度不足。從日線圖顯示，未能突破移動線上，仍在拉据。外圍美十年債息立於1.635%水平，即把恒指拉下。新冠病毒個案又再上升，幸有疫苗接種，市場對新冠病毒憂慮漸淡化，再加上特首突表示「不一定清零，才通關」，即令部分與中國有業務相關公司股價做好。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。客戶持有渣打)