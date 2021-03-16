港股兩萬九關爭持　科網股撐市　友邦挫近3%

港股高開203點後窄幅上落，恒生指數暫升過百點，於兩萬九關爭持。國企指數升140點；科技指數漲近200點，主板成交近600億港元。

科指升幅逾2.5%跑贏大市，成分股普遍向上。小米集團再飆6.4%，富時羅素或於6月重新將小米納入旗下指數。美團升4%；京東集團升3.3%；受反壟斷陰霾影響的騰訊升1.6%。阿里巴巴走勢轉弱，暫升0.2%，市傳內地要求阿里剝離媒體業務。另外，平安好醫生、微盟集團、京東健康及閱文集團升幅4%至6.5%。

資金流出個別傳統藍籌，友邦保險跌2.8%表現最差；滙豐控股跌1.6%；三桶油跌1%至2.3%；中國平安跌0.4%。憂慮爆發第五波疫情，地產股又捱沽。恒基地產、新世界發展、新鴻基地產、長實、領展及九龍倉置業跌0.7%至1.1%。

中國移動計劃回歸A股，股價升1.7%。香港交易所跟隨大市升2.6%。內需及醫藥股有買盤，藥明生物漲4.7%；安踏體育升3.6%；申洲國際升3.1%；石藥集團升3%；海底撈、蒙牛乳業及中國生物製藥升2.2%至2.5%。

【09:20】港股向好 小米升勢持續 友邦滙豐受壓

美股道指再創新高，港股開市向好。恒生指數升203點，報29,036點；國企指數高開137點，報11,281點；科技指數升141點，報8,405點。

大型科網股領漲，小米集團再彈3.9%，是表現最佳藍籌；騰訊升1.7%；阿里巴巴升0.4%；美團升2%；京東集團升2.9%；快手升3.1%。

金融股個別發展，友邦保險及滙豐控股跌1.2%及1%。香港交易所升1.3%；中國平安升0.9%；工商銀行及建設銀行升0.2%及0.4%。