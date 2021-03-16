【高盛推介】科網股全線反彈 資金部署好倉
2021年03月16日 10:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：昨日科網股跟隨大市下跌，今早則個別發展。昨日跌約3.5%的騰訊(00700)，現報640元，升約1.9%。昨日跌約4.7%的美團(03690)，現報331.6元，升約4.5%。昨日跌約2%的阿里(09988)，則於今早高開後曾倒跌，現報221.8元，升約0.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續追捧騰訊牛證，錄得約1,000萬元資金流入。另一方面，亦見美團及阿里牛證於昨日皆獲資金轉向，分別皆錄得約340萬資金流入。
投資者如看好騰訊，近牛選擇可留意騰訊牛(54133)，與現價有約33.8元收回距離，收回價606.18元，行使價603.68元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意騰訊牛(69561)，與現價有約46.8元收回距離，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，近46.8元收回距離遠牛。投資者如看淡，可留意屬貼熊的騰訊熊(55290)，與現價有約60元收回距離，收回價700元，行使價703元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，高槓桿貼熊。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意屬美團牛(69703)，與現價有約31.4元收回距離，收回價300.18元，行使價297.18元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。遠牛選擇可留意美團牛(55278)，與現價有約41.4元收回距離，收回價290.18元，行使價287.18元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，近41.4元收回距離遠牛。投資者如看淡，可留意屬美團熊(69772)，與現價有約28.4元收回距離，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好阿里，可留意屬近牛的阿里牛(64595)，與現價有約11.6元收回距離，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率15.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。投資者如看淡，可留意屬遠熊的阿里熊(50172)，與現價有約28.2元收回距離，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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