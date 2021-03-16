【瑞通推介】小米連升三日 即市見淡倉流入
2021年03月16日 10:51
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息略為回落，加上市場憧憬美國經濟復甦步伐加快，道指隔晚續創新高，收報32,953點，升174點(或0.53%)。恒指昨曾高見29,178點，收市報28,833點，升94點(或0.33%)。今早一度升逾200點，高位重上29,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾730萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,200萬元，反映投資者對大市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。
小米(01810)獲哥倫比亞特區地方法院暫停把其認定為中國涉軍企業的行政命令，將繼續請求法院最終判決投資禁令無效，加上獲暫緩剔出MSCI指數，刺激小米上日曾飆逾12%，高見25.5元，全日收漲7%，報24.35元，連升三日並收復10天線。小米將於下周三公布業績，集團計劃在績後擬以最多100億元不定期回購股份，加上富時羅素或重新把小米納入指數，小米今早上漲逾5%，重上25元。昨有近4,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾270萬元淨流入。
上海證券交易所更新滬港通下港股通股票名單，當中包括加入微盟(02013)。不過微盟昨先升後回，收跌3.19%於19.7元。微盟將於明日公布去年業績，今早曾回升逾4%，重上20元。其好倉昨錄逾40萬元淨流入，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
市場監管總局表示，今年將制訂網絡交易平台責任清單，並出台《網絡交易監督管理辦法》。另外，早前有傳京東集團(09618)正就收購國金證券部分或全部股權進行談判，不過國金證券其後否認與京東籌劃任何股權轉讓相關事宜。京東放榜後連日受壓，上日曾低見318.4元的年內低位，全日收挫6.1%於322.2元，兩日累跌10.7%。今早反彈逾3%，重上330元。逾1500萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流出。
近日石油輸出國組織(OPEC)調高今年石油需求預測，加上OPEC+維持目前減產規模，支撐國際油價繼續高企。昨日三桶油以中石油(00857)收升0.6%於3.06元較為落後，今早反覆偏軟，下試3元關，暫守各移動平均線之上。上日有逾400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中年期購(22836)，行使價：32000點，2021年10月到期，實際槓桿：9.7倍
恒指輕微價外、中短期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：8.5倍
恒科輕微價外、中短期購(28327)，行使價：9000元，2021年6月到期，實際槓桿：6.1倍
恒科輕微價外、短期沽(18584)，行使價：7600元，2021年5月到期，實際槓桿：5.1倍
小米輕微價外、中短期購(27574)，行使價：28.93元，2021年8月到期，實際槓桿：4.3倍
小米輕微價外、中短期沽(17277)，行使價：23.88元，2021年8月到期，實際槓桿：3.6倍
微盟價外、中短期購(21478)，行使價：26.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2.8倍
京東輕微價外、中年期購(11022)，行使價：388.88元，2021年9月到期，實際槓桿：4.4倍
京東輕微價外、中年期沽(11037)，行使價：299.99元，2021年11月到期，實際槓桿：2.7倍
中油輕微價外、中短期購(11681)，行使價：3.34元，2021年8月到期，實際槓桿：4.9倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(69882)，收回價：28360點，槓桿比率：45.3倍
恒指熊證(66284)，收回價：29590點，槓桿比率：34.9倍
恒科牛證(57294)，收回價：7500元，槓桿比率：7倍
恒科熊證(69884)，收回價：9090元，槓桿比率：10.6倍
小米牛證(53727)，收回價：21.28元，槓桿比率：4.9倍
小米熊證(56688)，收回價：29.38元，槓桿比率：5.7倍
微盟牛證(59985)，收回價：15.51元，槓桿比率：3.3倍
微盟熊證(59974)，收回價：35.5元，槓桿比率：1.2倍
京東牛證(58652)，收回價：312.3元，槓桿比率：12.8倍
京東熊證(50083)，收回價：389.88元，槓桿比率：5.2倍
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