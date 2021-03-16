【瑞通推介】小米連升三日　即市見淡倉流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息略為回落，加上市場憧憬美國經濟復甦步伐加快，道指隔晚續創新高，收報32,953點，升174點(或0.53%)。恒指昨曾高見29,178點，收市報28,833點，升94點(或0.33%)。今早一度升逾200點，高位重上29,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾730萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,200萬元，反映投資者對大市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

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