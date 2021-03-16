瑞銀上調內地今年GDP增長預測至9%　通脹料持平

內地剛公布了今年1至2月的經濟數據，部分表現優於預期。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤上調2021年中國國內生產總值(GDP)增速預測至9%。

汪預計，內地第一季GDP按季可能小幅增長，進而推動當季GDP按年增速反彈至近20%。整體而言，考慮到前兩個月的經濟活動比較強勁，而且未來出口可能強勁增長，因此將2021年全年GDP增速預測從8.2%，上調到9%。

美國已經通過了1.9萬億美元的財政刺激計劃，有望推動美國增長更為強勁、引領全球復甦。因此，汪濤將內地今年出口增速預測由10%上調到16%。同時，預計實際國內消費增長10%、再加上出口很可能保持強勁增長，相信能夠支撐企業資本開支在低基數下反彈，並部分抵銷房地產和基建投資走弱的拖累。

另方面，鑑於前幾個月大宗商品價格已經大幅反彈，該行將全年工業生產者出廠價格指數(PPI)預測上調到3%至3.5%，但由於食品價格將回落，加上PPI到核心消費物價指數(CPI)的傳導應比較有限，故維持內地全年通脹1.7%的預測不變。