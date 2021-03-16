員工在家工作　日企全年節省逾4900億元成本

新冠肺炎疫情肆虐，企業員工紛紛在家工作(WFH)，因而大幅節省營業費用。據一項調查指出，日本企業在截至今年3月底的本財年，因WFH而省下約7萬億日圓(約4,979億港元)資金。而人力資源服務公司Adecco調查顯示，日本企業多半希望維持居家工作措施。

日媒報道，根據對日本1,400間上市公司調查發現，實施WFH措施下，日本企業本財年約省下7萬億日圓，有助於將年度總利潤的降幅限制在約30%。另分析顯示，日本企業本財年的固定支出總計下降5%，為自2008年雷曼兄弟倒閉引發的金融危機以來最大跌幅。報道又指，由於企業減少面對面會議等活動，用於廣告和商務旅行的支出亦隨之大減。

日本松下預計，商務旅行和其他間接成本下降，將讓該公司本財年省下600億日圓成本。SMBC日興證券股票策略師Hikaru Yasuda指出，減少商務旅行成本，是企業固定費用下降的重要原因。瑞穗證券首席股票策略師Masatoshi Kikuchi認為，削減海外旅行成本能夠降低支出，預計企業將維持減少出差旅行的措施，企業娛樂費用也可能減半。