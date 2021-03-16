邵志堯：想成功炒股賺錢　首先要戒哭股喪？

每一個投資者在升市的時候，買甚麽就升甚麽，只要不參與沽空，每一個都自以為股神，但一旦遇到大調整市或熊市便手足無措，要找代罪羔羊洩憤。最近香港財政司司長和美國新進女股神眾人契媽便被罵個狗血淋頭，在討論區和通訊群組也好，很多難以入目的謾罵詞語不能盡錄，好像當初是他們二人用槍逼他們投資股票似的，另外有一些就哭股喪，期望股票能回升至買入的原價，當甚麼事也沒有發生過，筆者最不齒這些輸打贏要的人，並認定這些人一天抱着這心態買股票，賠本是必然並非偶然。因為他們未能在失敗尋找教訓，知道自己錯在哪裏，好使日後不會再犯，而不是做一些於事無補的情緖發洩。

投資股票有一個學習過程，好像武俠小說練功一樣，有些人領悟力好一些，倚天屠龍記的張無忌用不到一天便能夠參透武林聖火令的心法，明教教主陽頂天窮一生也未能突破關口，要看每個人的造化，但是罵人和哭股喪肯定不是提高戰鬥能力的方法。

股票市場和賭博很類似，有些人買馬和搓麻雀贏多輸少，總結是他們憑技術不是純靠運氣，要變成他們最簡單的方法便是偷師，在旁邊仔細的觀看他們搓麻雀的技術，為甚麼他會扣這張牌打另外一張牌、有時寧願出銃給人家一番也好過輸大牌，最理想是找到合適老師傾囊相教。

筆者身邊有很多高手，每一次跌市都能避開，便意識到他們是有真本事而不是靠運氣。這些成功人士有一個特徵，就是情緒控制得非常好，贏錢不會忘形，輸錢不會生氣，從他臉上看不出任何端倪，該果斷止損或止賺離場便要手起刀落，不要抱有僥倖，要知道打仗常有敢死隊和棄卒。過不了這一關，筆者只能說股票殺戮戰場並不適合你，到別的地方去。

江西財經大學客座教授 邵志堯