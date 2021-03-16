諾輝健康：「常衛清」首階段將拓展亞洲市場

諾輝健康董事會主席兼首席執行官朱葉青直言，阿斯利康為最國際化的本土公司，看中對象在中國的龐大投入、銷售隊伍強大等，是「公司最好選擇」，相信有關合作能擴大常衛清在醫院的覆蓋，而今年產品市場滲透率亦會達到內部預期目標，惟未有披露實際的目標水平。

他稱，阿斯利康有助把常衛清帶到國際市場，基於美國市場的入場壁壘高，首階段將選鄰近的東南亞、日本及南韓等市場拓展。

朱指出，產品銷售尚在起步階段，如強行推向大眾消費市場，消費者不會了解產品的臨床價值。目前公司與十數間保險公司有合作，未來期望篩查產品與保險綁定，利用產品的臨床價值，讓保險公司節省費用，而非作為營銷工具，相信保險市場是產品銷售的巨大渠道。

公司首席財務官及聯席公司秘書高煜表示，結直腸癌篩查產品入場門檻高，未來5年沒競爭對手，短期內產品無減價的迫切性。另外，常衛清大部分是固定成本，只要產量增加，每個單位成本便會下降，公司亦會加強自動化生產能力。

公司去年毛利率因產品組合改變，而按年下跌6.1個百分點至52.78%。高指，常衛清及噗噗管基於規模效應，成本可持續下降，預料今年毛利率可回升。

研發方面，董事會主席兼首席科學官陳一友稱，會持續投入研發，胃癌篩查產品幽幽管獲中國藥監局召開專家評核會，正按預期時間表進行，預期明年可正式商業化。以尿液驗子宮頸癌的宮證清則會於今年底前進入註冊試驗。

被問到新冠肺炎疫情的影響，朱又指，疫情增加大眾對無症狀篩查的認知及認可，相信癌症亦會有同樣現象。另外，中國當局鼓勵將篩查產品下沉至不同銷售渠道，日後會更好利用互聯網平台推廣。