內地加強監管網絡交易　直播帶貨短片至少保存3年

國家市場監管總局周一（15日）公布《網絡交易監督管理辦法》，將於今年5月起實施，進一步貫徹落實電子商務法，維護網絡交易公平競爭。《辦法》其中針對內地近年出現的「社交電商」、「直播帶貨」等新業態模式，要求相關直播銷售短片至少要保存3年，加強消費者合法權益保護力度。

《辦法》指，新業態模式不斷湧現，交易流程乃至資訊傳播等均有別於傳統交易。當局要求有關經營者以顯著方式展示商品或者服務及其實際經營主體、售後服務等資訊，充分保障消費者知情權。同時參照平台對商品或服務資訊、交易資訊的保存義務，規定將網絡交易活動的直播短片自直播結束之日起，至少保存3年，進一步引導經營者規範經營。

在個人信息方面，《辦法》要求經營者設置個人信息保護專門條款，在收集、使用個人生物特徵、金融帳戶等敏感資訊時，必須逐項取得消費者同意。另網絡交易平台不得要求個別經營者「二選一」，即不得以禁止或以不正當的手段，如下架商品、限制經營等方法，禁止或限制平台內經營者自主選擇在多個平台從事經營活動，以及自主選擇速遞物流等交易輔助服務提供者。