會地首季售樓金額已破百億元　山頂項目再沽兩屋

樓市全面升溫，個別發展商售樓成績亮麗。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司於首季至今暫已售出約717伙，金額約112.4億元，成績非常理想，料創集團首季售樓金額新高。其中4伙屬樓價超過4億元豪宅，全屬山頂物業。今日將公布山頂77/79 PEAK ROAD的77D及77E號屋成交，做價近13億元，推動賣樓成績進一步增加，對價錢感滿意。

他透露，今年開售的啟德MONACO已沽約344伙，套現逾41.1億元，而GRANDE MONACO暫賣出約123伙，套現逾17.8億元，項目兩期至今累售約467伙，套現近60億元，平均呎價約2.5萬元。

該公司總經理(市務)陳惠慈透露，GRANDE MONACO的項目特色戶已錄不少查詢，考慮短期內推出招標，料呎價較1期同類單位做價35,352元具5%至10%上調空間，其中1A座36樓A室四房雙套房大宅，實用面積1,349方呎，平台面積297方呎，可享開揚海景。至於同座37樓A室，亦屬四房雙套間隔，實用面積1,349方呎，天台369方呎。該盤昨日透過招標售出四房大戶，單位961方呎，成交價2,548萬元，呎價26,514元。