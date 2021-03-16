金價1730美元上落 道期偏軟

美匯指數進一步升上91.94，港匯跌至7.7665；離岸人民幣(CNH)報6.5021；美元兌日圓處109.27；歐元報1.1919；英鎊見1.3831。現貨金價於1,730美元上落。布油跌至68.4美元，紐油報64.92美元。比特幣企5.5萬美元水平。道指期貨跌約47點。

●市後關注點

-20:30 美國2月零售銷售

-21:15 美國2月工業生產

-22:00 美國1月商業庫存

-港燈去年多賺17%，末期息16.09仙。

●瑞銀上調內地今年GDP增長預測至9% 通脹料持平。

●拜登擬斥31萬億元發展基建，不排除向富人伸手。

●美債息跌穿1.6厘，鱷王達利奧：投資債券已成愚蠢行為。

●傳擬在美國除牌後回A上市，中移：一直積極開展相關研究。

●澳洲央行指目前考慮退出寬鬆政策，為時尚早。

●日央行：春季將試驗自家數碼貨幣，惟暫無意發行。

●IDC：上季全球可穿戴裝置出貨量升27.2%，Apple稱冠。

●星洲去年就業人數降幅廿年最巨，失業率升至3%。

●商機無限？美國太陽能業料未來十年裝機量增逾3倍。

●人行副行長倡制定金融穩定法，精準識別高風險機構。

●宏利：基層家庭在財政壓力下缺乏保健意識。

●諾輝健康：「常衛清」首階段將拓展亞洲市場。

●庫房進帳！山頂洋房買家豪付逾1.65億元辣稅。