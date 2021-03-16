金價1730美元上落 道期偏軟
2021年03月16日 16:14
東網電視更多新聞短片
美匯指數進一步升上91.94，港匯跌至7.7665；離岸人民幣(CNH)報6.5021；美元兌日圓處109.27；歐元報1.1919；英鎊見1.3831。現貨金價於1,730美元上落。布油跌至68.4美元，紐油報64.92美元。比特幣企5.5萬美元水平。道指期貨跌約47點。
●市後關注點
-20:30 美國2月零售銷售
-21:15 美國2月工業生產
-22:00 美國1月商業庫存
●恒生指數全日收報29,027點，升193點或0.67%。國企指數收報11,329點，升185點或1.66%；科技指數跑贏大市，收報8,530點，升266點或3.22%。主板成交1,545億港元。小米集團再飆8%，收報26.3元，是表現最佳藍籌，富時羅素或於6月重新將小米納入旗下指數。其他大型科網股都做好，快手升4.5%重上300元；京東集團彈2.7%；美團升3.9%。不過被內地反壟斷困擾的騰訊升幅僅0.39%，阿里巴巴無升跌。https://bit.ly/2OY847L
-港燈去年多賺17%，末期息16.09仙。
●滬綜指收升26點，地產及酒股受捧。https://bit.ly/3llBAAh
●瑞銀上調內地今年GDP增長預測至9% 通脹料持平。
●拜登擬斥31萬億元發展基建，不排除向富人伸手。
●美債息跌穿1.6厘，鱷王達利奧：投資債券已成愚蠢行為。
●傳擬在美國除牌後回A上市，中移：一直積極開展相關研究。
●澳洲央行指目前考慮退出寬鬆政策，為時尚早。
●日央行：春季將試驗自家數碼貨幣，惟暫無意發行。
●IDC：上季全球可穿戴裝置出貨量升27.2%，Apple稱冠。
●星洲去年就業人數降幅廿年最巨，失業率升至3%。
●商機無限？美國太陽能業料未來十年裝機量增逾3倍。
●人行副行長倡制定金融穩定法，精準識別高風險機構。
●宏利：基層家庭在財政壓力下缺乏保健意識。
●諾輝健康：「常衛清」首階段將拓展亞洲市場。
●庫房進帳！山頂洋房買家豪付逾1.65億元辣稅。