新股B站通過港交所第二上市聆訊　傳集資234億元

以「豐富中國年輕一代的日常生活」為使命的內地影片平台嗶哩嗶哩(B站)通過聯交所的第二上市聆訊，市傳該公司會集資30億美元(約234億港元)。

據最新招股文件，B站去年全年收入按年增長77.03%至119.98億元人民幣(下同)，期內佔比最大的其實仍然是網絡遊戲，收入增長33.5%至48.03億元，其次才是影片所屬的「增值服務」，收入為38.45億元，惟增速高達1.34倍。增長同樣猛的是廣告和「電商及其他」，收入分別增長1.25倍及1.08倍，至18.42億及15.07億元，兩者貢獻已達28%，比2018年及2019年的14.7%及22.7%。

B站去年底的平均月活躍用戶(MAU)為1.858億，按年大增58.12%，戶均每天使用時長為80分鐘以上。然而，由於營業成本跟隨收入飆漲，該公司去年虧損擴大1.34倍至30.54億元，過去3年累蝕49.22億元。

該公司也於招股文件的「風險因素」中坦言，過去3年經營虧損持續擴大，「無法向閣下保證我們日後能夠產生盈利……由於我們持續投資於技術、人才、內容、品牌認知度、擴大用戶群及其他計劃，日後有可能產生虧損」。該公司亦表明目前打算保留大部分可用資金及日後利潤撥作業務發展及增長所需的資金，因此「預期不會於可見將來派付現金股息」。

首席運營官李旎之前接受內媒訪問時表示，B站的業務和戰略核心依然是創作者(UP主)生態，它能扣住活躍度和消費高的用戶，過程中公司不用怎樣花錢便能獲取用戶。至於自家製作的方向則基於「UP主」生態，如年輕人很喜歡動畫，「B站」遂有豐富的動漫次文化圈，才製作動畫，而這樣做可以反過來刺激網民的創作，繼而推動會員收入，而且看過「B站」自家製作的人可望留在平台收看「UP主」的創作，形成良性循環。

她續指，現在公司累積了國產動畫和紀錄片等幾種節目後「知道之後應該怎麼去做了」，同時會「堅決發展」電競，因這是當下年輕人最喜愛的體育賽事之一。