法興料內地全年經濟增長8.5%　人行下半年加息

法興亞太區及中國首席經濟師姚煒預期，今年中國國內生產總值(GDP)增長8.5%，出口及投資復甦表現良好，但國內消費需求恢復則「拖後腿」，認為全年整體復甦會「先快後慢」，下半年增速將有所放緩。

不過，她補充，2月交通數據等指標反映國內需求明顯反彈，若第3季經濟數據保持理想，全年經濟增長或會超過8.5%。

她表示，由於亞太區的疫苗接種進度較為落後，今年其他主要經濟體的經濟增速會明顯追趕，外貿對人民幣的支持減弱，中美國債利差亦縮減，料人民幣今年將「穩中有貶」，進入穩定回落的趨勢。

姚煒指出，內地貨幣政策刺激經濟力度不大，流動性調整快速，今年人民銀行將會逐步改變寬鬆貨幣政策，並推動槓杆率小幅下降，預期貨幣政策將進一步正常化且溫和地收緊，預計下半年將會最少加息1次。

至於中美兩國將保持競爭關係，內地以推動「雙循環」作為主要戰略，並加強國內生產高科技產品的能力，而內地的「碳中和」目標亦有推動長遠經濟發展的作用，料內地未來會增加科技投資，並逐步減少在房地產的投資。

她提及，數碼貨幣是未來金融體系的重點，相信會有更多內地城市成為數碼人民幣試點，長遠可支持人民幣進一步走向國際化。

法興環球首席經濟師Klaus Baader則指，全球經濟今年將有強勁反彈，預計GDP增長5.3%，其中美國增長4.9%，預料美國經濟最遲會在第2季恢復至疫前水平。