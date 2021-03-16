卓佳試推數碼混合式股東會　料吸藍籌企業使用

本港主要股份過戶處卓佳去年推出結合實體及數碼形式的混合式股東周年大會(AGM)服務「SPOT 融會」，卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，市場對網上AGM的接受程度未如預期，去年僅約20多間上市企業客戶採用服務，惟今年已接受大量客戶的查詢，單計上周已為逾40間企業進行演示，料今年將有更多客戶使用，其中包括恒生指數成分股、中小型企業。

他又指，疫情下，不少地方監管機構鼓勵企業採用數碼AGM，以減少人群聚集，如新加坡，而馬來西亞更要求「禁足令」下，只可採用數碼AGM。相反，香港則未有相關安排，期望本港監管機構能明確提供指引，以增進企業對數碼AGM監管要求的認識及了解，並釋除企業的疑慮，同時鼓勵他們即使在疫情結束後，仍然採用數碼AGM的方式與股東保持溝通。集團將繼續推動數碼化AGM解決方案的使用率，以提高股東參與度。

卓佳香港董事總經理兼股份註冊和發行人服務部(香港)主管王妙心補充，去年受制於新冠肺炎突然受襲，企業未能及時修訂公司章程，而未有選用數碼AGM，相信經歷一年洗禮，不少企業已作好相關安排及準備。

她直言，目前數碼AGM在監管上存有「灰色地帶」，現時本港公司法雖未有限制數碼AGM，但列明AGM要有實體地點，以香港作為註冊地的企業或會有憂慮。隨着科技發展，認為監管當局應因時制宜，進一步考慮完全容許數碼AGM，又透露已就提供數碼AGM指引與監管機構商討，形容過程順暢，監管當局對此的態度開放。

王氏又指，只有實體AGM，會剝奪了不在AGM舉行當地的投資者與公司管理層的交流，而數碼AGM有助解決有關痛點，又認為提供數碼AGM予股東選擇，以混合式舉行AGM，能顧及不同股東的需求，有助提升企業管治。

為迎合客戶的需求，溫佩麟表示，該服務推出不足一年，近期已改善股東授權投票(proxy voting)，另正與科技商合作，減少網上與現場股東會的延遲(latency)。相信在數碼化的大勢下，香港最終會有7成上市公司採用混合式或數碼AGM，即有以千計的潛在客戶。

此外，早前新股重複認購惹來市場關注。王妙心表示，集團已盡職地履行到作為股份過戶處的責任，同意在處理重複認購仍有提升的空間，預計在港交所網上平台「FiNI」的諮詢總結中會將有關議題作更詳細闡述。

卓佳和獨立策略諮詢公司Quinlan發布一份有關全球股東周年大會(AGM)在疫情期間數碼化轉型的研究報告，估計全球AGM解決方案市場未來5年的複合年增長率約為10%，至2025年，市場規模將達約2.19億美元。