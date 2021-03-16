疫苗接種加速　石油需求回升時機「再好不過」

新冠肺炎疫情重創石油需求，隨着疫苗廣泛接種，市場普遍認為需求將會回暖，分析更預期此輪回升似乎會持續下去。

外媒報道，GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan表示，上周汽油零售量增長至僅比一年前局部封鎖導致消費大幅滑坡前的水平低1%。再者，消費者對快遞公司送貨上門服務的依賴程度高企，柴油消費已於去年秋季開始反彈，甚至連航空燃油的需求也出現回升。

他認為，疫苗接種加速進行的情況下，新出現的石油需求回升會再度因為疫情爆發而受挫的可能性降低。對於依賴繁忙的夏日駕駛季來提振利潤的石油行業來說，時機可謂再好不過了，此背景可能標誌着供應商將迎來重大轉機。

此外，PetroNerds執行長Trisha Curtis稱，隨着天氣變暖、營業恢復以及一切恢復正常，再加上被壓抑需求的釋放，預計需求將繼續改善。但他補充，儘管汽油需求明顯回升，但仍遠低於疫情前的高位。美國燃料零售商Pilot Corp負責石油價格和分析的副總裁Matt Price亦認同，汽油需求會保持在比疫情前低10至20%的水平。

國際油價偏軟，紐約期油最新跌1.53%，每桶報64.39美元；布蘭特期油跌1.58%，每桶報67.82美元。