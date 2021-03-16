越秀地產：正研究土地供應改革　今年拿地預算520億人幣

他續表示，政策目的是穩定地價，繼而達到穩房價、穩預期之效，有利房企控制土地成本，但土地市場「三集中」的制度對於房企的人力及財力帶來壓力，其中公司無疑要加強研究土地，拉闊決策周期，而多塊土地同時推出，對資金緊張的企業也會造成不利。不過，他強調集團資金面充裕，人力投入增加的問題可以克服，不把政策看為負面消息。

副董事長、總經理及執行董事林峰補充，去年集團土地支出410億元人民幣(下同)，今年拿地預算為約520億元，尤其是「一拍三」的情況下，希望抓住機會開拓進入目標城市。

越秀地產把今年銷售目標定於1,122億元，較去年銷售額958億元調升17.1%，意味越秀正式晉身千億房企。林昭遠指，目標按照可售資源1,866億元，及60%的去化率推算，另去年受疫情影響，大部分銷售集中在下半年，從而拖低回款率，今年應該有一定程度提升，冀回款率目標達70%以上。

越秀去年的毛利率約為25.1%，按年下降9.1個百分點。林昭遠解釋，主要因為年內結轉產品出現結構性變化，加上某些項目受到過去兩三年限價政策影響所致。但他過去曾提及，行業保持30至40%的毛利率是「非常暴利」，能控制在25到35%已屬非常優秀的水平，相信行業回歸理性後，毛利率趨穩是常態。