中美科技戰：日本兩家晶圓廠積極部署中國產線

外國傳媒報道，總部位於東京的日本矽晶圓廠Ferrotec Holdings，早在2002年就在中國生產晶圓，但局限於較早期世代的產品。不過， Ferrotec社長賀賢漢說：「我們尋求5年內追上頂尖的集團。」主要看好中國渴望直接取得晶片。

Ferrotec去年宣布出售中國半導體矽晶圓子公司60%股權，從當地資金籌得約700億日圓(約50億港元)，幾乎等同於自身的800億日圓市值。這筆資金主要用於在中國增產用於先進半導體的12吋矽晶圓，今年度在杭州展開量產，計劃2022年前達到每月產量10萬片。

目前在全球矽晶圓市場中，日本信越化學(Shin-Etsu Chemical)和勝高(Sumco)控制55%市佔率，台灣的環球晶去年宣布收購德國矽晶圓大廠世創，合計控制30%市佔率。

報道指出，Ferrotec並非唯一想靠中國半導體自給自足而擴張的企業。日本再生晶圓大廠RS同樣有雄心壯志。RS社長方永義說：「我們尋求在2025年前超越Sumco。」RS是全球最大用於設備測試的再生晶圓製造商。

RS在2018年擴大生產一般矽晶圓生產，當時與有研科技集團(原北京有色金屬研究總院)建立合資公司。雙方在山東省德州市興建8吋矽晶圓新工廠於去年10月完工，預期今年每月產能達13萬片。12吋晶圓方面，該公司尋求今年稍後德州市廠的試驗能達每月1萬片，目標產能每月30萬片。