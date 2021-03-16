樓價UPDATES：交投活躍　元朗3月有望打破10年紀錄

樓市交投持續加快，元朗區本月累錄170宗二手成交，短短半個月已直逼上月全月水平，區內代理料全月有望打破今年1月的253宗十年單月最高紀錄，其中溱柏、尚悅等屋苑近日均錄成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤東蔚苑高層B室，實用面積約314方呎，兩房間隔，日前以592萬元沽出，實用呎價約18,854元，原業主於2014年2月以約390萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利約202萬元，物業升值約52%。

●灣仔雙喜樓低層A室，實用面積233方呎，一房間隔，望市景，原叫租12,000元，放租20日，減租700元，獲公司客以月租11,300元承租，實用呎租48.5元。

●天后莊苑低層D室，實用面積518方呎，三房間隔，望樓景，獲區外首置上車客以約930萬元承接，實用呎價17,954元，原業主於2009年2月以321萬元購入，持貨12年帳面獲利609萬元，單位期內升值1.9倍。

●北角港輝豪庭中層B室，實用面積337方呎，兩房間隔，望街景，獲區外換樓客以680萬元承接，實用呎價20,178元，原業主於2011年1月購入上址投資，當時作價343萬元，持貨10年帳面獲利337萬元，單位期內升值約98%。

●北角和富中心3座中層B室，實用面積1,073方呎，套三房間隔，享園景及海景，放盤3日即以1,980萬元易手，實用呎價18,453元，同類型單位叫價現由2,300萬元起，新買家屬於用家，一直物色同類單位，早前錯失入市機會，是次即使無樓睇的情況下亦即入市。

●鰂魚涌太古城寶山閣中層B室，實用面積582方呎，兩房間隔，望園景，以1,135萬元易手，實用呎價19,502元，原業主於2011年10月以642萬元買入，持貨10年帳面獲利493萬元，單位升值77%。

●鰂魚涌太古城海棠閣低層D室，實用面積922方呎，套三房間隔，附有裝修，以1,848萬元易手，實用呎價20,043元，原業主於2014年8月以1,350萬元買入，持貨7年帳面獲利498萬元，單位升值37%。

●鰂魚涌康蕙花園2座低層F室，實用面積439方呎，兩房間隔，最近叫價約為800萬元，東區上車客議價後以約775萬元市價成交，實用呎價約17,654元，原業主於2007年5月以約222萬元購入，是次轉手帳面獲利約553萬元，升值約249%。

●小西灣藍灣半島7座低層A室，實用面積約834方呎，套三房間隔，擁海景，叫價約1,300萬元，議價後以1,280萬元成交，屬市場價，實用呎價約15,348元，新買家為同區客，購入作長線投資之用。

●小西灣藍灣半島2座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，以878萬元易手，實用呎價19,296元，新買家屬於用家，原業主於2014年8月以550萬元買入，持貨約7年帳面獲利328萬元，單位升值60%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3月暫錄約20宗買賣，平均實用呎價13,595元，包括2期吉利徑17號低層B室，實用面積460方呎，原則一房間隔，早前開價710萬元，經議價後降至680萬元成交，實用呎價約14,783元。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街43號高層B室，實用面積509方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價698萬元，放盤1星期，現以685萬元成交，實用呎價13,458元，項目兩房放盤暫錄約30個，市場叫價介乎700至750萬元。

●長沙灣碧海藍天5座低層H室，三房間隔，望海景，實用面積約577方呎，以約22,000元放租約4個月，即吸引同區客洽詢，議價後減價2,000元，以20,000元租出，實用呎租約34.7元，新租客為家庭客，睇樓兩次決定承租。

●長沙灣宇晴軒3月錄約3宗買賣，其中2座低層B室兩房戶，實用面積約441方呎，以785萬元放盤6個月後，吸引三組客人競爭，最終搶貴20萬元或2.5%，區內客以805萬元承接，低市價2%，實用呎價約18,254元，新買家為家庭客，放盤現時仍有租客居住，無樓睇情況下入市。

●長沙灣一號‧西九龍3月暫錄約2宗成交，其中2座高層A室，實用面積970方呎，套四房間隔，放盤多時，直至本月調整叫價至1,678萬元即獲洽購，兩天後以1,666萬元易手，實用呎價17,175元，原業主於2013年1月以1,581.2萬元買入，持貨8年，帳面獲利84.8萬元。

●長沙灣星匯居2座高層F室，實用面積約788方呎，套三房另連工人套房間隔，由去年9月初開始放盤，原先叫價1,380萬元，經議價後減價44萬元或約3.2%，最後以1,336萬元交吉沽出，實用呎價約16,954元，屋苑現時有約40個單位放售，叫價由765萬元起。

●深水埗海柏匯高層A室，實用面積207方呎，開放式間隔，放盤多時，去年12月曾開價430萬元，今年1月再調整至420萬元才獲洽購，最終以396萬元沽出，實用呎價19,130元，新買家為上車客，見上址樓價不用400萬元，考慮片刻即決定入市自用。

●九龍站凱旋門朝日閣高層E室，實用面積約1,010方呎，套三房連工人套房間隔，望內園海景，近日獲買家以3,608萬元承接，實用呎價約35,723元，屋苑3月累錄約2宗二手買賣，平均實用呎價約36,600元，目前約有271個單位放售，入場費由1,400萬元起。

●九龍塘畢架山一號15座中層A室，實用面積1,456方呎，套四房間隔，另設工人套房，獲用家以4,228萬元連車位承接，實用呎價29,038元，原業主於2004年10月以1,850萬元連車位購入，持貨逾16年帳面獲利2,378萬元離場，單位期內升值逾1.2倍。

●將軍澳居屋廣明苑廣賢閣高層14室，實用面積426方呎，兩房間隔，望內園景，去年底於已補價自由市場放盤，原先叫價600萬元，累減42萬元，減幅7%，以558萬元易手，實用面積呎價13,099元。

●將軍澳君傲灣3月暫錄3宗買賣，包括3座中層G室，兩房間隔，實用面積約453方呎，以830萬元放盤3天即獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約800萬元成交，實用呎價約17,660元，新買家為首置客，睇樓後拍板入市 。

●將軍澳半個月錄約234宗二手買賣，大有機會超越上月全月354宗，今年首季有望突破1,000宗，區內指標新都城本月暫錄29宗交投，平均實用呎價約16,600元，其中3期都會豪庭1座中層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，議價後以693萬元成交，實用呎價17,069元。

●將軍澳海翩匯1座極低層G室，實用面積約791方呎，套三房連儲物室間隔，日前以1,388萬元沽出，實用呎價約17,547元，原業主於2016年9月以約1,018萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約370萬元，物業升值約36%。

●將軍澳蔚藍灣畔3月暫錄約6宗買賣，平均呎價16,565元。包括有區內客轉租為買，單位為1座高層C室，實用面積490方呎，兩房間隔，叫價880萬，後降至853.8萬元成交，調減26.2萬元，減幅約3%，實用呎價約17,424元，新買家一直於區內租樓，因睇好後市，決定「租轉買」上車自用。

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新界區

●馬鞍山銀湖‧天峰5座中層E室，實用面積572方呎，兩房間隔，以878萬元易手，實用呎價15,350元，原業主於2010年以400萬元購入單位，持貨11年帳面獲利478萬元離場。

●馬鞍山居屋錦泰苑A座低層4室，實用面積650方呎，三房間隔，原叫價680萬元，放盤1個月，減至655萬元未補價第二市場價沽出，實用呎價10,077元。單位2010年1月買入價180萬元，至今升值約2.6倍。

●馬鞍山海典灣3座中層G室，實用面積491方呎，兩房間隔，叫價約800萬元放售，議價後以785萬元成交，實用呎價約15,988元。

●沙田皇御居低層C室，實用面積473方呎，一房間隔，議價後以720萬元易手，實用呎價15,222元，原業主於2011年以360萬元入市，持貨10年帳面獲利約360萬元，升值約1倍。

●沙田帝堡城2座中層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以820萬元易手，實用呎價14,991元，新買家為用家，原業主則於1998年以309萬元購入單位，持貨23年帳面賺511萬元，單位升值約165%。

●沙田中心新寧大廈中層H室，實用面積292方呎，兩房間隔，日前以526萬元易手，實用呎價約18014元，原業主於2010年以184萬元入市上址，持貨11年帳面賺約342萬元離場。

●沙田晉名峰A座高層A室，實用面積1,607方呎，四房連雙套房間隔，放盤叫價2,950萬元，累減120萬元，以2,830萬元連雙車位售出，實用呎價17,610元。

●大埔海鑽7座中層C室，實用面積979方呎，套三房間隔，議價後以1,128萬元易手，實用呎價11,522元，原業主於2013年以1,076萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約52萬元，期內僅升值約4.8%。

●粉嶺牽晴間3月暫錄14宗買賣，已經超越上月全月錄12宗，剛錄得5座中層E室，實用面積393方呎，兩房間隔，議價後以572萬元獲承接，實用呎價14,555元，原業主於2014年以319萬元購入，持貨約7年虻面獲利約253萬元離場，單位升值約79.3%。

●粉嶺御庭軒7座中層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，區內客感近日樓價回升，同日於該區先後睇過數個兩房單位，輕微議價後隨即決定承接上址，原業主早前叫價約620萬元放售，議價後終以618萬元成交，創近期同類成交新高，實用呎價約14,714元。

●元朗區本月已錄170宗二手成交，短短半個月已逼近上月全月186宗水平，區內溱柏9座中層H室，實用面積272方呎，開放式間隔，減價6萬元，以422萬元沽出，實用呎價15,515元，略低於市價。

●元朗尚悅6座中層B室，實用面積440方呎，兩房間隔有梗廚，叫價620萬元，微減2萬元，以618萬元沽出，實用呎價14,045元。買家為同區上車客，睇樓一個月，見市場開始缺盤，怕遲買會貴，即睇即入市。

●元朗PARK YOHO Venezia第2B座高層D室，實用面積605方呎，三房間隔，去年開始放盤，叫價約850萬元，減價約50萬元，以800萬元成交，實用呎價13,223元。

●屯門聚康山莊1座低層E室，實用面積428方呎，兩房間隔，叫價600萬元，放盤半個月減價12萬元，以588萬元沽出，實用呎價13,,738元，減幅約2%。

●屯門茵翠豪庭雙號中層單位，實用面積583方呎，兩房連套房間隔，附約205方呎大平台，叫價640萬元，微減5萬元，獲買家以635萬元承接，實用呎價10,892元。

●荃灣御凱1座極高層C室，實用面積728方呎，三房連套房間隔，原叫價1,700萬元，減價13萬元，以1,687萬元沽出，實用呎價23,173元。

●荃灣中心上半月錄14宗成交，已超過上月全月水平，平均實用呎價13,450元，屋苑6座中層D室，實用面積324方呎，一房間隔，原叫價455萬元，減至438萬元成交，實用呎價13,519元。