別落後形勢！數碼資產新賺錢玩法　「NFT」大解構

隨着全球投資市場疫下異常活躍，投資者對不少新名詞已開始瑯瑯上口，例如比特幣(Bitcoin)、特殊目的收購公司(SPAC)等。目前又有一個新名詞湧現，名為NFT(非同質化代幣)，全名為non-fungible token，無論縮寫或全稱都叫人摸不着頭腦。到底其原理是甚麼？

【視為「數碼藝術品」 只能交換】

NFT是一種新形態的數碼資產，主要是一些珍貴影片或遊戲物品，甚至僅僅自唱一首歌也可以，可簡單視之為「數碼藝術品」。這些資產的擁有權會記錄在區塊鏈上，技術相當於比特幣等虛擬貨幣，使NFT能獨立買賣，別人不能複製。

不過，有別於虛擬貨幣，NFT無法以真實貨幣交易，而是用NFT去交換另一個NFT。每一個NFT都是獨一無二，可當成無法複製的收藏品，即是相當於加密版的稀有寶物。

【疫下宅在家 去年交投激增】

NFT目前在美國絕非個別人士才知道的名詞。在美國職業籃球賽的NBA Top Shot平台，也有賣NFT，主要是明星球員在比賽中的精華片段。經NBA授權後，加拿大初創公司Dapper Labs對這些片段數碼化，打造出限量版影音，繼而成為NFT。數據顯示，NBA Top Shot銷售額迄今已達2.8億美元(約21.8億港元)。

此外，法國初創公司Sorare讓用戶在虛擬足球遊戲中，透過購買官方授權的NFT球員卡，以壯大自己的專屬球隊。數據顯示，Sorare的銷售額已超過約2,200萬美元(約1.7億港元)。

不只是企業，NFT也可以成為個人創富的捷徑。數碼藝術家Mike Winkelmann(網絡化名為Beeple)一段僅10秒的影音作品，近期在拍賣行以660萬美元的高價賣出。

有資料顯示，去年NFT總交易額大增3倍，至2.5億美元。究其爆紅原因，很大程度上是因各國因應疫情而祭出封鎖措施，讓民眾更常「宅」在家，而且由於民眾閒錢增多，又有時間，因而將這股NFT熱潮推到高峰。

【美名人爭相加入 帶動熱潮】

最喜歡湊這種科技熱鬧的SpaceX行政總裁馬斯克，近日就加入NFT數碼藝術品投資熱潮，自言要賣一首NFT歌。

除了馬斯克之外，不少美國名人也流行NFT，例如女明星蘭茜露漢(Linsay Lohan)、NBA球隊達拉斯老闆古班(Mark Cuban)等都投入這項潮流。

【用以太幣計價 易劇烈波動】

雖然有分析認為，許多投資者買入NFT只為投機，但事實上純粹為了收藏的人也愈來愈多。研究公司L'Atelier營運長Nadya Ivanova說：「NFT始於2017年，雖然當時大多數都是投機活動，但去年市場確實開始成熟起來。」

然而，一些藝術家和投資者仍對NFT持懷疑態度。批評者將其視為另一波虛擬貨幣熱潮，將其與2017年掀起的首次代幣發行（ICO）熱潮比較，認為NFT最終將會逐漸退潮。

值得留意的是，許多NFT是用虛擬貨幣「二哥」以太幣計價。因以太幣價格極為波動，甚至可以幾天內暴跌逾六成，亦即是說，NFT價格波動劇烈的特性與虛擬貨幣同出一轍。