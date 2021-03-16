豪宅承接力驚人！山項洋房項目連沽兩伙涉款13億元

超級豪宅承接力強勁，山項洋房項目單位連錄兩宗成交，涉及金額高達13億元，該盤更於短短約一個月速沽5座洋房，吸金近30億元。

●會地首季售樓金額已破百億元 山頂項目再沽兩屋

樓市全面升溫，個別發展商售樓成績亮麗。會德豐地產常務董事黃光耀表示，公司於首季至今暫已售出約717伙，金額約112.4億港元，成績非常理想，料創集團首季售樓金額新高。其中4伙屬樓價超過4億元豪宅，全屬山頂物業，推動賣樓成績進一步增加，對價錢感滿意。

會地稱，山頂項目77/79 PEAK ROAD剛落實售出77B Peak Road及77E Peak Road洋房，售價分別為逾6億及逾6.77億元，呎價分別為90,006及90,000元。該項目於4星期內標售出5幢洋房，總成交金額近30億元。

他透露，今年開售的啟德MONACO已沽約344伙，套現逾41.1億元，而GRANDE MONACO暫賣出約123伙，套現逾17.8億元，項目兩期至今累售約467伙，套現近60億元，平均呎價約2.5萬元。

該公司總經理(市務)陳惠慈透露，GRANDE MONACO的項目特色戶已錄不少查詢，考慮短期內推出招標，料呎價較1期同類單位做價35,352元具5%至10%上調空間，其中1A座36樓A室四房雙套房大宅，實用面積1,349方呎，平台面積297方呎，可享開揚海景。至於同座37樓A室，亦屬四房雙套間隔，實用面積1,349方呎，天台369方呎。該盤昨日透過招標售出四房大戶，單位961方呎，成交價2,548萬元，呎價26,514元。

●庫房進帳！山頂洋房買家豪付逾1.65億元辣稅

據土地註冊處資料顯示，山頂77/79 PEAK ROAD的77D Peak Road，成交價逾5.51億元，買家為AMPLE FLAIR GROUP LIMITED。由於買家以公司名義登記，料需支付約30%辣招稅，涉及金額逾1.65億元。稅款金額足夠購入超過30個沙田第一城兩房單位。

資料顯示，該洋房實用面積6,266方呎，花園3,932方呎，成交呎價8.8萬元。

●沙田瓏珀山會所連園林 面積共逾5萬方呎

發展商積極部署開盤。新地代理總經理胡致遠表示，沙田瓏珀山位處半山，會所連戶外園林面積共逾5萬方呎，提供室內泳池、兒童遊樂場、戶外影院及健身室等設施。

他透露，項目樓書有機會下周至月底完成及發布，已委託地產代理進行宣傳，示範單位料4月可完工，最快下月開盤。

●128 WATERLOO兩房戶1,402.6萬元售出

萊蒙國際（03688）等合作發展的何文田128 WATERLOO，今日再錄成交，以1,402.6萬元售出兩房連儲物室單位，實用面積為579方呎，呎價約24,225元。該公司銷售及市場總監蘇誦豪表示，該買家為同區分支家庭，鍾情九龍豪宅地段。

該盤位於窩打老道128號，已完成拆棚工程，大樓採用全玻璃幕牆設計，外形時尚，並設戶外無邊際泳池，項目提供110伙。

●鴨脷洲南灣複式連天台戶4366萬獲承接

港島豪宅具需求。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下鴨脷洲南灣，剛售出6座38及39樓複式C單位，實用面積1,430方呎，平台面積119方呎，天台則為268方呎，成交價4,366萬元，呎價30,531元。

●將軍澳LP6連錄5伙終止買賣合約

現樓項目續現交易告吹。據一手銷售資訊網資料，南豐集團的將軍澳日出康城LP6，連環錄得5宗終止買賣合約個案，該批單位原本於2018至2019年售出，每戶成交價介乎556.2萬至870.4萬元，合共原來售價為3,538.9萬元。

●Prince Central變陣以現樓形式推售

新鴻基地產（0016）早前已公布開價的何文田Prince Central，變陣部署留待現樓形式發售。發展商指出，該盤示範單位開放以來，參觀反應理想，首批單位亦已錄得超額認購，由於項目將會取得入伙紙，不少有興趣買家希望參觀現樓，故決定稍後才發售。