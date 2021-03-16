道指震盪科技股有吸納　港股夜期徘徊29000關

美股市場冰火二重天！道指跌139點．至32,813點；資金重投科技股，納指飆136點，報13,595點；納指創新高後回落，報3,975點，升6點或0.17%。

港股期指夜市目前報29,040點，升86點，高水12點。

股市受到了大型科技股的支撐，蘋果公司和Google母公司Alphabet分別上漲了1.7%，亞馬遜上漲了1%。投資者已經從成長型股票轉向了價值股，但一些策略師認為，現在一些科技股的價格似乎更低。

投資者努力評估樂觀的經濟前景，及學習與美國國債孳息率上升並存，周一美股震盪，道指連續第四個交易日創歷史新高，為2017年12月以來的最長紀錄。

美國聯儲局周二(16日)開始議息．XM投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，即使聯儲可能採取更加鷹派的立場，這種風險也被市場參與者忽略了。投資者早已為聯儲提早加息定價，即使聯儲貨幣政策制定者通過著名的「加息路徑點陣圖」來發出2023年加息的訊號，那也符合市場定價，因此不會帶來太大衝擊。

美國商務部公布，2月零售銷售按月急跌3%，跌幅遠大過預期的0.5%，主要受惡劣天氣影響。

【21:30】美國聯儲局周二(16日)開始議息，美股早段個別發展，道指回吐34點，報32,919點；標指升4點至3,973點；以科技股掛帥的納指漲91點，至13,551點。

縱使有調查估計，不少美國人會將部分政府派錢的資金用於炒股，尤其是波動較大的細價股，但摩根士丹利策略員威爾遜認為，投資者應從小型股獲利，把資金重新調配至其他領域，因為反映這些股份表現的羅素2000指數今年已升19.5%，自去年9月中以來，累漲53%，拋離標指近17%升幅。

個股方面，視像遊戲零售商Gamestop周一(15日)插16.77%後，周二早段繼續受壓，跌8.39%至201.67美元。

電動車生產商Nikola表示計劃配股1億美元，股價早段挫5.3%至16.16美元。

至於藥廠Moderna稱正研究其新冠肺炎疫苗是否適用於6個月至11歲的兒童接種，股價早段漲1.82%至146.28美元。