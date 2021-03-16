幻想破滅！中美金融蜜月期已告終？

中美經濟及金融戰再有新進展！內地1月大幅增持美債，或意味當初憧憬總統拜登上台能緩和關係。不過，隨着近日被美國制裁的中資電訊股陸續傾向返回A股上市，實行「自救」，反映對拜登政府已不抱幻想，一場更激烈的爭霸戰正在進行。

【債華1月大買美債料涉政局 大鱷反狂沽】

受美國國債孳息攀升帶動，日本及中國今年1月合共增持美債達483億美元(約3,767億港元)，其中，中國持有的美債總額創15個月新高，達1.09萬億美元，為連續3個月「加碼」。惟一眾「大鱷」逆勢而行，1月對沖基金拋售美債力度為9個月最大，達490億美元。事後回看，正好預示2月以來債息急升浪潮，同時反映中日增持具有政治色彩。

美國財政部公布，1月日本增持254億美元國債，為過去半年來首度買貨，使持債量升至1.27萬億美元，創去年8月以來新高，接近歷史紀錄，繼續為美國最大債主。中國則保持第2大債主地位，同月持有美債按月增加229億美元，增持規模為2017年8月以來最勁。值得注意的是，去年中國曾連續5個月減持美債，規模累達297億美元。

早於中美貿易戰開打之初，有分析料中國或透過大幅拋售美債作為報復，擾亂美國利率秩序。銀行界人士指，1月正值美國政府換屆，市場普遍預期中美緊張關係可趨向好轉，毋須啟動拋售這個「核選項」，反而增持，即使減持也只會有限度。

上海商業銀行研究部主管林俊泓更認為，往時美債息處於較低水平時，買債需求主要來自美國本土，惟債息於今年1月開始呈現升勢，回報水平有所上升，尤其吸引海外投資者及政府增持。他認為，1月日本、中國等加大美債規模僅屬開始，隨着近月美國10年期國債孳息屢升至1.6厘高位，未來兩國買債規模「遠遠唔止呢個數」。

不過，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧直言，投資債券或以美元計價的資產是愚蠢行為，與其獲得比通脹還要低的回報，倒不如買入任何等於或高於通脹的資產。隨着政府債務增加，不少資產處於典型的泡沫狀態，他建議，投資者宜規劃非債務和非美元資產的多元化投資組合，目前是以現金購買回報率更高的非債務性投資資產的時機，料發達經濟體相關資產將趕不上亞洲新興市場的資產表現。

事實上，亞洲資產日益獲重視，渣打銀行預計，富時羅素將於本月29日確認將中國國債納入富時全球政府債券指數(WGBI)，料10月起計獲納入WGBI指數後的一年內，中國國債會獲1,300億至1,560億美元的被動資金流入，並對人民幣匯價帶來支持。渣打並預計，外資於今年買入中國國債的規模佔總發行額三成，年底持有中國國債的比重或升到11.5至12%，去年底則為9.1%。

【制裁股：中移不幻想 實行華麗轉身】

「北水」繼續力捧，於周二分別斥6.73億元及2.12億元，淨掃入小米及中移，帶動小米股價昨一度高見26.45元，幾乎在全日最高位收市，收報26.3元，仍狂飆8%，連續上升4個交易日。中移股價亦曾高見54元，全日仍彈1.92%至53.05元。

據外電引述知情人士指，中移正與顧問討論，就發展5G網絡尋求新融資渠道，有關討論仍處早期階段，上市時間表及集資規模仍未有定案。

中移昨迅速就此作出回應，表示正持續關注紅籌企業回A的有關政策，紅籌即註冊地在境外、主要經營活動在境內的企業。如有進展，中移會按照監管要求及時披露。翻查官方資料，中移1997年分別於紐交所和香港交易所掛牌上市，並曾於2007年尋求在內地上市，惟最終未能實現。

中國證監會發言人曾指，上述3家企業的ADR流動性不足、交易量很少，融資功能缺失，即便除牌，對公司發展及市場運行的直接影響相當有限。資料顯示，中移ADR於去年全年成交總額為137.3億美元，相當於港股的29%。至於聯通及中電信ADR的全年成交額，分別相當於港股的10%及12%。

小米集團為另一家被美國打壓中資企業，隨着上周五美國法院暫緩美國國防部執行對小米的投資禁令，國際指數公司MSCI明晟指，旗下指數體系現時不會剔除小米。另一指數公司富時羅素更指，考慮將小米重新納入富時羅素指數體系，並會於6月的季度指數評估中做出決定，季檢結果將於6月21日起生效。

不過，耀才證券研究部總監植耀輝表示，小米及中移股價主要受到「北水」支持而反彈，短期內股價或受消息所提振，但並不代表毋須再擔心制裁消息，因華府對小米的制裁只是暫緩，事件尚未告一段落，中長線仍充斥不明朗因素。而參考上周宣告「回A」的中電信股價走勢，相信「回A」消息對中移股價影響偏中短線，現水平不宜高追。

【經濟戰：市場對內地經濟意見相當分歧】

市場預期內地經濟持續復甦，鑑於首兩個月經濟活動反彈勝預期，瑞銀將中國今年國內生產總值(GDP)增速預測從8.2%上調到9%。然而，券商對於內地亟欲推動的經濟增長動力——消費，意見相當分歧。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，首季GDP增長料可按年反彈近20%，其中出口增速預測上調到16%，主要是美國通過1.9萬億美元的財政刺激計劃，有望推動外需。與此同時，她預計實際國內消費增長可達10%，能夠支撐企業資本開支在低基數下反彈，並抵銷部分房地產和基建投資放緩的影響。

內地最新經濟數據顯示消費復甦表現較落後，法興亞太區及中國首席經濟師姚煒指出，去年經濟增長主要依靠貿易出口及投資，內需驅動力仍不足，惟2月交通等指標反映國內需求明顯反彈，若第三季經濟數據保持理想，料今年經濟增長有望超過8.5%。

姚氏又指，疫後內地貨幣政策將進一步正常化且溫和地收緊，預計下半年將會最少加息一次。她表示，今年其他主要經濟體的經濟增速明顯追趕，外貿對人民幣的支持減弱，中美之間國債利差亦收窄，加上持續推動去槓桿令經濟受壓，料人民幣今年將「穩中有貶」。

不過，疫情期間內地家庭儲蓄大增，仍難以推動消費。高盛指出，疫後內地累積達2萬億元人民幣的額外儲蓄，相當於GDP的2%，但民眾傾向將現金投入互惠基金或定期存款的流動性低的資產。此外，佔大部分儲蓄的城市消費者也比農村消費者更不願增加支出。

高盛指，由於當地社會福利制度仍在發展中，因此預防性儲蓄有所增長，估計儲蓄佔可支配收入的比例從2019年約30%，升至去年底的33.9%，並料今、明兩年的消費表現仍會低於疫前水平，惟基於去年基數較低，今年增長率仍可能達到13%。

【經濟戰：拜登擬5方面着手加稅 穩住美元】

中美爭霸入直路，由於美元地位特殊，驅使美國總統拜登以「經濟戰」手段來爭取優勢！在落實1.9萬億美元紓困案後，近日就傳正推動1993年以來首次大幅加稅案，明顯是要保住美元。

市場早已分析，美元後市走勢須觀察拜登政府大花公帑振興經濟的同時，會否大幅加稅以改善財赤，若兩者同步進行，便有機會令美元回升。

Stifel首席華盛頓政策策略師Brian Gardner預測，拜登政府可能提出5項加稅措施，分別是企業利得稅率可能會從21%提高到28%；美國海外子公司全球無形資產低稅收入(GILTI)稅率從10.5%提高到21%；對年收入超過40萬美元的個人稅率從37%提高到39.6%；對年收入超過100萬美元的個人徵收更高的資本利得稅(最高稅率為39.6%)；將逾100萬美元資產的遺產稅率從40%提高到45%。

瑞信就此估計，一旦企業利得稅提高到28%，標指每股收益會減少9美元；高盛也預期，標指每股收益下降12%。

拜登政府加稅是要配合其基建計劃，高盛預計，接下來的基建計劃金額介乎2萬億到4萬億美元。即使基建未搞，該行也再度上調美國經濟增長預測，今年料增長7%，估計明年失業率將從今年2月的6.2%降到3.5%。高盛表示，相比財政刺激，基建對美國經濟增長的助力雖不顯著，但仍能撐到2022年。

分析指出，拜登的增稅計劃目標是在12年內為國庫增收3.3萬億美元，企業稅約佔46%。如何在對有錢人及公司加稅的前提下，既不損害消費和股市，並迅速恢復就業，是新政的嚴峻考驗。

【科技戰：中央繼續盯緊內地科網企業】

內地科企的監管風波繼續發酵，近日召開的中央財經委員會會議，強調要建立健全的平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張，同時要強化平台企業數據安全責任，而金融活動要全部納入金融監管。一些平台企業發展不規範、存在風險，要健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律，及時彌補監管漏洞。

對於身處監管風眼的螞蟻集團，部分國際投資者對該企的估值更為審慎。外媒引述，螞蟻集團擱置上市計劃並被迫重組後，根據其2020年業績，投資者認為其估值仍超過2,000億美元(約1.56萬億港元)，可是數字仍遠低於其原計劃在港招股時的估值3,150億美元。之所以大幅縮水逾三成，主要是受內地監管壓力，被迫切割業務、另組金融控股公司，而金融公司的估值又遠低於科技公司。

內地同時加強監管網上零售業務，國家市場監督管理總局公布《網絡交易監督管理辦法》，除了不許平台企業強制商家選擇開業的地方(二選一)外，還提到平台新業態模式不斷湧現，交易流程乃至資訊傳播等均有別於傳統交易，因此針對內地近年出現的「社交電商」及「直播帶貨」等新的業務形式，新規要求相關直播銷售短片至少要保存3年，措施將於今年5月起實施。

另外，外媒引述消息報道，繼去年撤出香港零售市場後，美國資產管理公司領航集團(Vanguard Group)已暫停在中國開展互惠基金業務的計劃，預料有小量職位將被裁減，而未來會把中國戰略重點放在與螞蟻合組的合資企業上。

【晶片戰：字節跳動加入自給自足路線】

在美國壓迫下，中國自製晶片熱潮未減，又有一家科技巨頭可能加入戰場。抖音(TikTok)母企字節跳動在招聘網站上，公開物色大量與晶片相關的專業技術人才，周二更透過內地報道大方回應，直言正組建晶片相關團隊、探索人工智能(AI)晶片領域。

字節跳動最新估值躍升至約1,800億美元之際，已密鑼緊鼓準備進軍半導體產業，並公開招攬賢能。據網站資料顯示，近日該企曾發布至少十多個與半導體相關的職位空缺公告，職能要求包括負責英國晶片設計品牌安謀(ARM)伺服器的技術優化、參與特殊應用集成電路(ASIC)晶片的設計工作等，特別明確提及需具備先進製程設計經驗，如16、12及7納米製程，屬互聯網企業打入晶片市場的基本門檻。

儘管字節跳動能否自研AI晶片及更多產品仍需拭目以待，但該企投資AI晶片初創公司、布局晶片產業的消息卻早有所聞。據上月報道，一家名為摩爾線程的國產GPU(圖形處理器)研發公司，核心成員主要來自美國晶片設計公司英偉達，獲融資規模達數十億元人民幣，字節跳動全資子公司北京量子躍動科技就是投資者之一。分析指，網企投入晶片競爭，既可減輕對供應商的依賴、長遠有助降低成本，同時在美國對內地科技產業連番拖壓下，不得不掌握更多主動權。

美國封殺內地科技巨企，造成不少華企陷入「缺芯」困境，內地手機大廠OPPO估計，未來2至3年手機晶片供應鏈仍會很緊張，並刺激中資大舉投資半導體業，日本兩家新興半導體材料生產商Ferrotec和RS Technologies，也看準內地需求，計劃擴大在華投資。其中，Ferrotec更籌集700億日圓(逾41億元人民幣)，投資位於杭州的12吋晶圓廠，該廠料本年度起投產，明年產能以每月10萬片晶圓為目標。