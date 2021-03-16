中興通訊純利倒退17%　派息0.2元

中興去年錄得運營商(電訊商)網絡業務收入增長11.16%至740.18億元，推動力包括國內5G無線產品，問題是毛利率卻大跌8.2個百分點至僅33.2%，不同於政企業務（數據中心等）和消費者業務(智能手機及5G室內路由器等)之毛利率能隨着收入增長而擴大，其解釋是「國內低毛利率產品收入佔比上升」。

中興為收購旗下晶片設計部門中興微電子餘下所有股權而配股集資。據相關文件披露，中興微今年預測研發費用達21.17億元，比過去3年顯著增加。這家收入絕大部分來自中興的公司，7納米製程的5G晶片已經商用，可是文件未有提及5納米製程產品之進展(去年的說法是正在「技術導入」)。

另外，龍頭華為表示，今年開始向蘋果公司(Apple Inc.)及三星電子等手機廠商談判5G專利使用費。內媒引述該企首席法務官宋柳平稱，預計2019至2021年智識產權收入介乎12億至13億美元。