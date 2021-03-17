東方日報B1：中美經濟戰激化

中美經濟及金融戰再有新進展！內地1月大幅增持美債，或意味當初憧憬總統拜登上台能緩和關係。不過，隨着近日被美國制裁的中資電訊股陸續傾向返回A股上市，實行「自救」，反映對拜登政府已不抱幻想，一場更激烈的爭霸戰正在進行。

●企業應變：中移擬回A 小米有望重納國際指數

「北水」續力捧，於周二分別斥6.73億元及2.12億元，淨掃入小米及中移，帶動小米股價昨一度高見26.45元，幾乎在全日最高位收市，收報26.3元，仍狂飆8%，連續上升4個交易日。中移股價亦曾高見54元，全日仍彈1.92%至53.05元。

據外電引述消息指，中移正與顧問討論，就發展5G網絡尋求新融資，討論仍處早期階段，上市時間表及集資規模仍未有定案。中移昨迅速就此作出回應，表示正持續關注紅籌企業回A的有關政策，紅籌即註冊地在境外、主要經營活動在境內的企業。如有進展，中移會按照監管要求及時披露。翻查官方資料，中移1997年分別於紐交所和香港交易所掛牌上市，並曾於2007年尋求在內地上市，惟最終未能實現。

小米集團為另一家被美國打壓中資企業，隨着上周五美國法院暫緩美國國防部執行對小米的投資禁令，國際指數公司MSCI明晟指，旗下指數體系現時不會剔除小米。另一指數公司富時羅素更指，考慮將小米重新納入富時羅素指數體系，並會於6月的季度指數評估中做出決定，季檢結果將於6月21日起生效。

惟耀才證券研究部總監植耀輝稱，小米及中移股價主要受到「北水」支持而反彈，短期內股價或受消息所提振，但不代表毋須再擔心制裁消息，因華府對小米的制裁只是暫緩，事件尚未告一段落，中長線仍充斥不明朗因素。而參考上周宣告「回A」的中電信股價走勢，相信「回A」消息對中移股價影響偏中短線，現水平不宜高追。

●人棄我取：華1月吸美債229億美元添籌碼

受美國國債孳息攀升帶動，日本及中國今年1月合共增持美債達483億美元(約3,767億港元)，其中，中國持有的美債總額創15個月新高，達1.09萬億美元，為連續3個月「加碼」。惟一眾「大鱷」逆勢而行，１月對沖基金拋售美債力度為９個月最大，達490億美元。事後回看，正好預示２月以來債息急升浪潮，同時反映中日增持具有政治色彩。

美國財政部公布，１月日本增持254億美元國債，為過去半年來首度買貨，使持債量升至1.27萬億美元，創去年８月以來新高，接近歷史紀錄，繼續為美國最大債主。中國則保持第二大債主地位，同月持有美債按月增加229億美元，增持規模為2017年中以來最勁。值得注意的是，去年中國曾連續５個月減持美債，規模累達297億美元。

早於中美貿易戰開打之初，有分析料中國或透過大幅拋售美債作為報復，擾亂美國利率秩序。銀行界人士指，1月正值美國政府換屆，市場普遍預期中美緊張關係可趨向好轉，毋須啟動拋售這個「核選項」，反而增持，即使減持也只會有限度。

上海商業銀行研究部主管林俊泓更認為，往時美債息處於較低水平時，買債需求主要來自美國本土，惟債息於今年1月開始呈現升勢，回報水平有所上升，尤其吸引海外投資者及政府增持。他認為，1月日本、中國等加大美債規模僅屬開始，隨着近月美國10年期國債孳息屢升至1.6厘高位，未來兩國買債規模「遠遠唔止呢個數」。

不過，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧直言，投資債券或以美元計價的資產是愚蠢行為，與其獲得比通脹還要低的回報，倒不如買入任何等於或高於通脹的資產。隨着政府債務增加，不少資產處於典型的泡沫狀態，他建議，投資者宜規劃非債務和非美元資產的多元化投資組合，目前是以現金購買回報率更高的非債務性投資資產的時機，料發達經濟體相關資產將趕不上亞洲新興市場的資產表現。

事實上，亞洲資產日益獲重視，渣打銀行預計，富時羅素將於本月29日確認將中國國債納入富時全球政府債券指數(WGBI)，料10月起計獲納入WGBI指數後的一年內，中國國債會獲1,300億至1,560億美元的被動資金流入，並對人民幣匯價帶來支持。渣打並預計，外資於今年買入中國國債的規模佔總發行額三成，年底持有中國國債的比重或升到11.5至12%，去年底則為9.1%。

●雄「芯」壯志：字節跳動參戰 組軍攻AI晶片

在美國壓迫下，中國自製晶片熱潮未減，又有一家科技巨頭可能加入戰場。抖音(TikTok)母企字節跳動在招聘網站上，公開物色大量與晶片相關的專業技術人才，昨日更透過內媒回應，直言正組建晶片相關團隊、探索人工智能(AI)晶片領域。

字節跳動最新估值升至約1,800億美元之際，已準備進軍半導體產業。據網站資料顯示，該企近日發布至少十多個與半導體相關的職位空缺公告，職能要求包括負責英國晶片設計品牌安謀(ARM)伺服器的技術優化、參與特殊應用集成電路(ASIC)晶片的設計工作等，特別明確提及需具備先進製程設計經驗，如16、12及7納米製程，屬互聯網企業打入晶片市場的基本門檻。

儘管字節跳動能否自研AI晶片及更多產品仍需拭目以待，但該企投資AI晶片初創公司、布局晶片產業的消息卻早有所聞。據上月報道，一家名為摩爾線程的國產GPU(圖形處理器)研發公司，核心成員主要來自美國晶片設計公司英偉達，獲融資規模達數十億元人民幣，字節跳動全資子公司北京量子躍動科技就是投資者之一。分析指，網企投入晶片競爭，既可減輕對供應商的依賴、長遠有助降低成本，同時在美國對內地科技產業連番施壓下掌握更多主動權。

美國封殺內地科技巨企，造成不少華企陷入「缺芯」困境，內地手機大廠OPPO估計，未來2至3年手機晶片供應鏈仍會很緊張，日本兩家新興半導體材料生產商Ferrotec和RS Technologies，看準內地需求，計劃擴大在華投資。其中，Ferrotec更籌集700億日圓(逾41億元人民幣)，投資位於杭州的12吋晶圓廠，該廠料本年度起投產，明年產能以每月10萬片晶圓為目標。