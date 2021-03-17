疫後「遠程工作」會成為新常態？經濟學諾獎得主咁睇...

新冠疫情期間，不少民眾都改變了生活及工作習慣，餐飲外賣行業興起、遠程工作的普及等都預示着新時代的出現。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，即使疫情過後「我們也不會完全回到過去的生活和工作方式」。

克魯格曼指出，過去一年的疫情，對遠程工作發展的幫助，就好比過去「保護新生產業(infant industry protection)」政策般的效果。在疫情期間，民眾察覺遠程上班是可行的，過去一直習以為常的某些職場生態，包括長時間通勤、經常搭飛機出差等，可能會成為絕響。

然而，若參考過去歷史，一些傳統習慣仍然不會輕易改變。他舉例指，網絡時代興起之初，早有人預言紙本書與實體書店將會消失。這種說法雖然有部分應驗，電子書也取得可觀的市佔率，但大約到2010年代中期，電子書銷量增長開始放緩，從未真正超越實體書。而且在連鎖書店倒閉的同時，獨立書店生意欣欣向榮。

克魯曼解釋，下載電子書雖然是隨手可得，但對很多讀者而言，翻閱實體書的體驗是電子書永遠無法取代的；上網買書與逛實體書店相比之下也是如此。

他認為，遠程工作的未來發展也可能類似於網上閱讀，雖然遠程工作有着縮短通勤時間、降低成本等優勢。不過，面對面的與人溝通、互動、便利舒適的配套設施等都是遠程工作難以取代的。

他表示，2023年的生活和工作生態，很可能和2019年非常相似，只有些許不同。上班通勤的重要性可能會減少，城市的辦公室可能會過剩，但大多數人還是無法遠離塵囂。