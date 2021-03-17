王昕媛：價值股比成長股更安全

在1960年代的美國，美國處於「偉大社會」(Great Society)，美國經濟增長，美國溫和通脹，加上寬鬆的財政政策，美股上漲，債券利率回升，小盤股跑贏大盤股。在幾波投機併購潮後，終於形成了漂亮50泡沫。其後，到了1970年代，在石油危機和黃金危機環境下，市場持續高通脹、高利率，美債出現熊平格局，美股走勢一蹶不振，漂亮50泡沫破滅。其後，進入了1980年代，漂亮50出現了修整，這個修整伴隨的是外部市場的上漲，甚麼是外部市場？主要體現在日本股市。其後，到了1990年待，科網泡沫，這個階段，美債利率下行背景下，美股加速上漲，這個階段，漂亮50再次迎來了高光時刻，大幅跑贏指數，出現超額收益。其後的結果，我們也知道了，科網股泡沫破滅，伴隨日本資產的泡沫破滅，日本進入失落的20年。從長周期角度來說，科技創新是防范長期通脹壓力的重要方向。

目前美國經濟正在面臨的拜登政府的K型復甦，加上美國更為寬鬆的貨幣/財政政策環境，本屆美聯儲更加關注平均通脹目標以及就業目標的達成，因此對通脹容忍度更高，年內加息概率依然較低。同時，美債期限利差仍處於擴大的熊陡階段，短期利率加速上行帶來熊平的條件暫不具備。二季度美元流動性有望維持相對寬鬆，QE購買規模維持 + TGA帳戶餘額下降將繼續推升美聯儲準備金餘額，金融市場有望維持相對寬鬆。MMT框架下，貨幣政策立場從屬於財政政策目標，如果美債長期回升幅度超預期，甚至可能觸發美聯儲採取扭曲操作或收益率曲線控制等變相QE政策。因此，接下來一段時間，價值股將較成長股的安全性來的更高。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)