道指及標指報跌 油金偏軟

●美匯指數企91.86，港匯報7.7657；離岸人民幣(CNH)於6.5014水平上落；美元兌日圓處109.02；歐元報1.1903；英鎊升至1.3902。金價見1,730美元上落。布油跌至68.5美元，紐油報64.91美元。道指期貨報升。

●港股美國預託證券(ADR)收報28,869點，較香港收市跌157點或0.55%。

●即月恒生指數夜期收報29,051點，升97點，高水23點，成交12,053張。

●國際油價續回吐，紐約期油4月合約收報每桶64.8美元，跌0.59美元或0.9%；布蘭特5月期油收跌0.71%，報68.39美元。

●紐約期金收報每安士1,730.9美元，升0.1%。