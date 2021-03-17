道指及標指報跌 油金偏軟
2021年03月17日 07:37
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●美匯指數企91.86，港匯報7.7657；離岸人民幣(CNH)於6.5014水平上落；美元兌日圓處109.02；歐元報1.1903；英鎊升至1.3902。金價見1,730美元上落。布油跌至68.5美元，紐油報64.91美元。道指期貨報升。
●美股收市別發展，道指挫127點或0.39%，報32,825點；標指跌6點或0.16%，報3,962點；納指升11點或0.09%，報13,471點。市場關注重點落在香港時間周四(18日)凌晨，聯儲局將公布議息結果及最新經濟預測。https://bit.ly/3bUNfTA
●外媒報道，著名基金管理人、人稱「債王」的格羅斯(Bill Gross)表示，他通過期權做淡Gamestop(GME)，賺了大約1,000萬美元。https://bit.ly/2OGvxKD
●富途上季多賺11.1倍，收入增逾2.8倍。https://bit.ly/3bUNwG6
●因為財務造假案而遭納斯達克除牌的瑞幸咖啡(Luckin Coffee)公告，已與重要債權人達成重組支持協議，將於近期履行該協議中的債務義務。在美國場外交易所(OTC Markets)中，瑞幸股價飆近50%。https://bit.ly/3lzs10Z
●港股美國預託證券(ADR)收報28,869點，較香港收市跌157點或0.55%。
●即月恒生指數夜期收報29,051點，升97點，高水23點，成交12,053張。
●國際油價續回吐，紐約期油4月合約收報每桶64.8美元，跌0.59美元或0.9%；布蘭特5月期油收跌0.71%，報68.39美元。
●紐約期金收報每安士1,730.9美元，升0.1%。
●英國富時100指數收市升0.8%，報6,803點；德國DAX指數升0.66%，報14,557點；法國CAC指數升0.32%，報6,055點。https://bit.ly/3toQMQ3
●新冠肺炎疫情期間，不少民眾都改變了生活及工作習慣，餐飲外賣行業興起、遠程工作的普及等都預示着新時代的出現。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，即使疫情過後「我們也不會完全回到過去的生活和工作方式」。https://bit.ly/3llZ1tg
●中環滙豐總行須強制檢測，滙豐今(17日)起暫停服務，直至完成強制檢測規定。https://bit.ly/3eNpXRt
●英娛20億買英皇國際酒店物業，齊派特別息。https://bit.ly/3cDgkSB
●中興通訊純利倒退17%，派息0.2元。https://bit.ly/3tmaADw
●中美經濟戰激化。https://bit.ly/2P51JHK
●【產經評論】中日買美債示好，大國角力入直路。https://bit.ly/3bUJz4h