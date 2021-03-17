港樓剛性需求消失！住宅供應大增在即？

俗語話，「人多好辦事」，樓市也一樣，只要剛性需求強勁，樓價自然長升長有。但是香港人口正在下跌，新冠肺炎疫情更是沒完沒了，最新失業率飆升至7.2%，超過26萬人無工開，在經濟不景陰霾籠罩下，何來樓市剛需？

說香港人口減少並非無的放矢，看一看香港統計處的人口數據就知，去年出生人口僅4.31萬，死亡人口則有4.98萬，自然人口減少是危機深重的信號。而造成市民不願生仔的原因，最主要是成本太高，加上社會氛圍不佳，2019年僅4.42萬對新人結婚，按年跌逾1成；去年更大跌36%至2.82萬對新人結婚。連結婚都少，更遑論生仔，而睇今年情況，數字更是只跌不升，將會減低上車及換樓的需求。

除了自身人口減少，移民更是令人擔憂。去年10月初的中大香港亞太研究所數據顯示，44%受訪者有意移民，另有逾15%指已為移民做準備。早前，香港中學校長會也公布問卷調查結果，顯示去年7月至11月期間各中學有1,474名學生退學，半數的退學原因是移民及到海外升學，較去年同期大增5成。在疫情肆虐西方國家之下，去年香港都走了4.9萬名常住人口，而今年疫情有望回落，料外遷人口只多不少，若然今年移走10萬名中產人口，對香港經濟有否重大打擊？答案見仁見智。

至於許多網友期望的內地人口源源不絕填充香港，極有可能只是一廂情願。原因是香港經濟困頓，何來工作職位予新來港的內地人？且來港生活不易，成本高昂，樓價貴，但居住環境差，過慣內地閒適生活的人未必習慣。上述提及的中大香港亞太研究所調查就指出，9.5%港人有意移民內地，普遍原因是「香港居住環境擠迫」及「內地居住環境較寬敞」。這樣看來，香港早已變成一座「圍城」，「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來。」會不會到頭來才發現，前往內地生活的港人遠高於來港的內地人？

再來，其實內地也面臨人口危機。去年內地新生嬰兒僅1,003萬，按年大跌15%，死亡數字則逼近1,000萬人，人口不再增長。長此下去，將來就不能總把「震驚14億人」掛在嘴邊，而是10億、8億、6億人......人口持續減少，經濟增長動力就會停滯不前，樓價就會見壓力，內地東北地區就因為人去樓空，去年傳出1個單位僅售1.9萬元。

不過，香港總是有人一心背靠祖國，但祖國也有自己的難處，總不能樣樣都給國家添煩添亂，深層次矛盾也要自行解決才是。樓價太貴、年輕人不願結婚生子、生活成本太高昂的問題，應該大量提供公營房屋、令樓價回落至可負擔水平才是根本。加上最近內地發話要解決香港的房屋問題，預料港府的新房策快將出台...

東網產經專欄作者 林南冧