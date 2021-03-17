陳錦興：國策利好碳中和概念股
2021年03月17日 08:15
東網電視更多新聞短片
「碳達峰」、「碳中和」是今年內地政策的熱門詞，受到各級政府高度重視。政府工作報告提出，今年要「紮實做好碳達峰、碳中和各項工作」，並制訂2030年前碳排放達峰行動方案。目前各省市陸續開始出臺相關政策，上海明確2025年前實現碳達峰，北京、江蘇、廣東等地區也明確提出率先達峰目標。光大環境(00257)是內地全方位的環境綜合服務商，料受惠其中。
光大環境主要從事垃圾及危廢處理、垃圾發電、污水處理、水環境綜合治理、生物質綜合利用等。公司截至去年底止全年盈利60.16億元，按年增加15.62%，每股盈利97.93仙，派末期股息16仙，而期內收益429.26億元，按年增加14.29%。
公司純利能維持雙位數增長，加上內地去年下半年疫情控制不俗，亦令其下半年營業收入改善，令全年業績表現更佳。
若要建設美麗中國，環保工作必不可少。內地正加速城市化，垃圾隨之猛增，垃圾發電發展空間龐大，政策上亦得到國家支持。去年發改委聯同住建部及生態環境部發布方案，提出全面推動垃圾焚燒發電能力建設，計劃在2023年基本實現原生生活垃圾零堆填，這些均有利光大環境的發展。
現時光大環境的預測市盈率不足5倍，往績股息率接近5.6厘，估值具修復潛力，料業績公布後可消化短線沽壓，中線可反覆上升，建議5.1元吸納，目標價為6元，止蝕位於4.5元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)