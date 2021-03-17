陳樂怡：中資電訊板塊防守力不俗
2021年03月17日 08:30
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美國10年期國債收益率回落，恒生指數周二收市升193點，至29,027點，重上29,000點大關；國企指數亦升185點，至11,329點；科技指數則升266點，至8,530點。大市成交額為1,546億元。中國移動(00941)據報計劃回A，刺激股價升1.9%。
中資電訊股近期股價稍有回軟，相信其中與港股通南向資金反覆有關。不過，中資電訊股3月初相繼公布業績，業績反映業界去年第四季度收入加快，5G滲透率提升。其中，中電信(00728)2020財年業績優於預期，在數據中心及雲業務方面具備競爭優勢，並公布回A計劃，預期將會獲市場重估。中移方面，關注公司業績以及2021財年的資本開支指引。在市況未明的情況下，基於中資電訊股的低估值、高股息率及經營表現改善，防守型投資者可趁低吸納。
物管股經過一輪回調，尤其是一眾港股通新貴落實納入後，明顯見獲利回吐壓力。然而，物管股業績理想，而且獲政策支持，開拓不同類型服務如長者護理、託兒等，有助其提升未來服務收入。建議關注早前入主藍光嘉寶(02606)的碧桂園服務(06098)，估值偏低且盈利增長強勁的世茂服務(00873)。
展望後市，美國債息高企，A股偏軟，加上美國聯儲局即將召開議息會議，大市觀望氣氛濃厚，港股近期持續於50天線(約29,197點)上落。後市焦點在於聯儲局對於債息高企的回應，大市走勢於會後或有更明確的方向。
個股推介方面，中電信2020年第四季度服務收入按年增長7.9%，得益於其5G滲透率上升至24.6%，該季度每月每戶平均收入(ARPU)按年跌幅收窄至0.3%。此外，公司積極發展產業數碼化，2020年數據中心收入按年增長10.1%至280億元人民幣，而雲收入按年增長58.0%至112億元人民幣，將成為其未來收益的驅動力。加上建議的A股上市計劃，亦有助提振股價。中電信預期市盈率為8倍，低於5年平均值的11倍，建議收集，目標價2.9元，止蝕價2.4元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)