陳樂怡：中資電訊板塊防守力不俗

展望後市，美國債息高企，A股偏軟，加上美國聯儲局即將召開議息會議，大市觀望氣氛濃厚，港股近期持續於50天線(約29,197點)上落。後市焦點在於聯儲局對於債息高企的回應，大市走勢於會後或有更明確的方向。

個股推介方面，中電信2020年第四季度服務收入按年增長7.9%，得益於其5G滲透率上升至24.6%，該季度每月每戶平均收入(ARPU)按年跌幅收窄至0.3%。此外，公司積極發展產業數碼化，2020年數據中心收入按年增長10.1%至280億元人民幣，而雲收入按年增長58.0%至112億元人民幣，將成為其未來收益的驅動力。加上建議的A股上市計劃，亦有助提振股價。中電信預期市盈率為8倍，低於5年平均值的11倍，建議收集，目標價2.9元，止蝕價2.4元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)