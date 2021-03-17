滬深兩市偏軟　歐菲光跌停板

滬深3大股指齊低開，滬綜指低開11點或0.32%，報3,435點；深成指低開37點或0.27%，報13,605點；創業板指低開9點或0.34%，報2,662點。

歐菲光開市跌停板，公司指其境外特定客戶計劃終止與公司及其子公司的採購關係。

中國人民銀行公開市場將進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，中標利率2.2厘，另有100億元逆回購到期。

此外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4978，較上日上調51點子，結束2連跌。

截至周二(16日)，上交所融資餘額報7,987.52億元，按日減少17.81億元；深交所融資餘額報7,111.03億元，按日增加0.25億元；兩市合計15,098.55億元，按日減少17.56億元。

中金公司表示，近期市場成交量萎縮可能並非壞事，初步判斷日成交額可能萎縮至6,000億至7,000億元，甚至更低水平並持續一段時間，或許反映市場回調已進入「局部底部」狀態，指數可能在繼續震盪一段時間後重拾升勢。

國泰君安表示，大市急跌已臨近尾聲，短期市場情緒仍需時間修復。