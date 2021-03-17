遭Apple踢出供應鏈？歐菲光與「特定客戶」終止業務關係

雖然歐菲光未有公布該「特定客戶」的身份，惟市場估計是蘋果公司(Apple Inc.)已將歐菲光剔除出供應鏈名單。

根據歐菲光的公告，2019年經審計「特定客戶」相關業務營業收入為116.98億元人民幣(下同)，佔2019年經審計營業總收入的22.51%。

歐菲光認為，是次「特定客戶」訂單變化對公司經營和業績的影響尚在評估中，存在較大不確定性。而根據上述突發情況，公司將盡快與審計和評估機構溝通，對相關設備等資產進行減值測試，測試結果和計提金額尚未確定。

經公司初步估計，截至2020年12月31日，相關設備資產帳面價值約為32.82億元(未經審計)，約佔公司2020年12月31日歸屬於上市公司股東淨資產(未經審計)的31.78%。

分析指出，Apple去年iPhone相機模組中，約有10%為歐菲光供應，不過該比率在過去4年中持續下降，除了歐菲光以外，LG InnoTek和夏普(Sharp)也是Apple主要相機模組供應商，他們很可能將因歐菲光遭踢出供應鏈而受惠。