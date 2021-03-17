虛擬貨幣首季吸金327億元　創新高

虛擬貨幣的興起，令投資者對該貨幣的興趣持續增長。據CoinShares數據顯示，截至目前的今年第1季，流入虛擬貨幣基金和產品的資金已高達42億美元(約327.6億港元)，創下歷史新高。

外媒報道，去年第4季投入虛擬貨幣的資金多達39億美元，2020年度總額達67億美元。今年第1季截至目前已達42億美元，目前全球市值最高的比特幣流入資金量最多，高達33億美元，以太幣排第二，流入約7.31億美元。

Investing.com高級分析師分析師Jesse Cohen表示，隨着比特幣進入主流市場，引起更多的關注，可能會受到美國和亞洲監管機構進一步的審查，這將會是比特幣遇到最大的阻力。

另方面，據CoinShares數據，虛擬貨幣管理資產亦攀升至558億美元的高位，資產管理規模在去年達到376億美元。當中，有五家數碼資產投資供應商監管超過50億美元的資產。

比特幣在上周突破6.1萬美元，創下歷史新高，但在傳出印度擬祭出全球最嚴格的加密貨幣法規，加上投資者獲利回吐，比特幣價格回落，最新企5.59萬美元水平。