福士汽車強調要走自己的路　要做美國電動車第一企…

福士汽車(Volkswagen)行政總裁(CEO)PHerbert Diess接受外媒訪問時表示，該公司將走自己的路，有自己的技術，並否認與競爭對手特斯拉有洽談合作。

隨着各國政府尋求增加低或零碳排汽車數量，以降低空氣污染，電動車成為關注焦點。英國已宣布計劃從2030年起禁售汽柴油車；歐盟執委會的「永續與智慧運輸策略」(Sustainable and Smart Mobility Strategy)希望2030年時至少有3,000萬輛零碳排汽車上路。

在此背景下，福士汽車與其他許多汽車大廠積極部署搶佔電動車市場份額。福士近日宣布，計劃10年內在歐洲興建6座超級工廠，並加快在歐洲、北美與中國建造充電基礎設施。總部設於Wolfsburg的福士亦聚焦研發新一代「統規電池」(unified cell)，預定2023年推出，並在2030年前，用於集團80%的電動車。

他又表示，未來15年可看到電動車取得領先，而軟件成為汽車產業的核心駕駛，處理這樣的轉變或許是該公司面對的最重要任務，相信公司正走在路上，而且有長足進展。