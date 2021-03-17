分析指美債息率明年或升破3%　加息步伐將加快

美國聯儲局快將公布議息結果，富國銀行證券部門宏觀策略主管Michael Schumacher認為，聯儲局主席鮑威爾不會對美債孳息率的上升採取干預措施，美國10年期國債孳息率今年最高可能升至2.25%，明年可能升破3%，或會促使當局比華爾街預期更早加息，在2022年而不是2023年。

美國銀行本月調查顯示，基金經理認為需要關注基準美國國債孳息率的兩個關鍵水平，分別是2%和2.5%。調查顯示，若10年期國債孳息率升至2%，可能引發股市進行10%或以上的技術性修正。另外，若升至2.5%，將使得美國國債相對於股票更具吸引力。

今年以來美債孳息率快速上行，引發全球投資者擔憂。近期10年期美國國債孳息率升破1.6%，高估值資產回調，外匯市場、商品市場及股市也受到不同程度的影響。

分析人士稱，在美債收益率升高的背後，是市場對美國經濟復甦和通脹上升的強烈預期，疊加可能由此引發的貨幣政策調整，將對全球資產價格產生更大範圍和更加深刻的影響。當前，中國市場利率水平仍處於相對高位，美債孳息率上行對人民幣資產的影響總體有限。