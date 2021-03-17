中美是夥伴多於敵人？美資不停湧入中國投資…

隨着全球第二大經濟體的中國進一步開放其規模50萬億美元的金融市場，美資持續增加在華投資。外媒引述投資銀行--高盛的年度申報文件顯示，其「交叉貨幣餘額」去年在中國增長33%，至175億美元，這包括現金、提供給公司和政府實體的融資等廣泛內容。報道又引述消息指，高盛目前正在內地招聘70個新職位。

高盛與花旗集團、摩根大通、美國銀行和摩根士丹利這美國五大銀行，合計敞口為778億美元，按年增長10%。對於這些全球最大的銀行而言，中國的金融市場具有強大的吸引力，在投資銀行和財富管理領域擁有數十億美元的利潤空間。

據摩根大通的監管披露文件，截至去年12月，該行在中國的總敞口上升10.4%，至212億美元，主要是交易和投資驅動，其中包括做市庫存和證券。該行一位發言人不予評論。

截至去年第四季，花旗在中國的總敞口--包括在中國營商的跨國公司，成長16.6%至218億美元。這主要是由於投資證券和消費銀行貸款的增加。花旗在中國的敞口佔到全球的1.3%。報道引述該行消息指，未來將繼續為中國客戶提供支持，包括為財富500強中的70%提供銀行服務。

瑞信集團正尋求完全控制證券合資公司，並計劃在這個全球成長最快的主要經濟體中將員工人數和收入增加一倍。瑞銀集團也考慮在在3至5年內把在中國的足迹提高一倍，並正尋求強化對中國證券合資公司的控制。

不過，對於這些全球最大的銀行而言，內地的金融市場具有強大的吸引力，在投資銀行和財富管理領域擁有數十億美元的利潤空間，惟也面臨着監管環境不夠透明和政治氣氛緊張的風險。