三星或延推Note新機　專家：解決全球晶片荒要靠呢招…

外媒引述三星電子警告，半導體產業正嚴重的供需失衡，並且對第二季造成輕微的問題。此外，該公司下半年可能難以推出Galaxy Note系列新手機，並重申在先進節點製程上擁有競爭力，矢言逐步縮小與晶片代工競爭業者的差距。

三星共同執行長兼行動事業主管高東真表示，Galaxy Note系列可能不會於下半年推出，但公司計劃明年繼續推出Note新機款。他指出，全球IT產業的晶片供應和需求嚴重失衡。儘管面臨艱困環境，其事業主管正與海外合作夥伴解決這些問題，很難判斷短缺問題已被百分百解決。

他表示，三星可能會決定下半年不推出Galaxy Note新機。在其1事業組合中，Note系列被定位為高階機款，一年推出兩款旗艦機款可能是個負擔，因此可能難以在下半年推出Note機款。

另一位共同執行長金奇南表示，三星正在許多領域探索併購機會，期望與當前事業創造綜效，不過無法指出併購行動的具體時程。隨着5G、人工智能(AI)、物聯網(IoT)等市場增長，晶片需求將擴大，三星將讓晶片廠的生產效率極大化、及時供貨。

三星電子在股東會上，再度重申在先進節點製程上擁有競爭力，會藉由投資取得晶片代工的規模經濟，矢言逐步縮小與晶片代工競爭業者的差距。

● 專家：全球晶片荒明年會更嚴重

到底眼前全球晶片產能大缺貨，可以如何解決？外媒引述全球快閃記憶體控制晶片大廠--慧榮(美股：SIMO)總經理苟嘉章分析，今年的晶片缺貨很嚴重，明年一定會更嚴重，這個問題現在無法解決，但最後要解決只有一個關鍵，就是中美在貿易爭端上最後協調成功。

他表示，目前全球的晶片代工廠已沒有幾家，而最重要的是，蓋一座晶片代工廠需要龐大的資金、人力、土地、設備、廠房，還有現在台灣也很需要的水和電。如果現在台積電還能再有能新建一座廠的資源，那毫無疑問的會是再建置3或5納米的先進製程，不可能會用這麼多、這麼龐大的資源去興建不賺錢的成熟製程。

他強調，有生產先進製程能力，卻去興建成熟製程，以滿足目前全球的需求缺口，這事沒有晶片廠會去做，台積電不會、三星同樣也不會，故放眼看來，只有中國內地廠商會做這事。目前蓋一座晶片代工廠需要的資金、人力、土地、設備、廠房，還有水和電，這些中國內地都有，目前內地仍願意買28納米的設備，生產40納米甚至55納米的晶片，但是他們獨獨買不到生產相關設備，因此形成目前的全球困境，而全球重要晶片廠早已有5年以上沒有投資成熟製程了。

故他認為，全球晶片供給不足的問題，今年很嚴重，但明年將會更嚴重，這問題必要等到，全球重要企業完全消化成熟的所有庫存，並進一步形成有些重要企業營運出現困難才能迫使美中二國對貿易、科技設備等相關問題重新協調開放。在此之前，全球晶片嚴重短缺的問題只怕無法有效解決。