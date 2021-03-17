劣幣驅逐良幣！經濟學家警告：拜登救市方案將帶來嚴重後果…

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬在個人網誌指出，美國拜登政府施政明顯跟隨現代貨幣理論，而這個理論可能如劣幣驅逐良幣，或帶來嚴重的經濟社會後果。

外媒引述陶冬指出，拜登簽署的1.9萬億美元緊急救援方案，開啟了羅斯福時代之後最大的社會資本主義試驗。拜登試圖推進的不僅是疫情緊急救援，還包括進步主義的均貧富稅收政策、大規模基礎設施建設和環境友善的能源政策。

他認為，這1.9萬億計劃已經讓美國陷入二戰以後最大的財政赤字，財赤GDP比率達到12%以上，若這個經濟刺激措施如果得到國會批准的話，今年的財政赤字將超過2020年的疫情財政。

他指出，美國有貨幣經濟學等幾個經濟學流派，但是如今的政府，被另一個本土經濟學派所主導，即現代貨幣理論Modern Modern Monetary Theory(MMT)，從來沒有一個政府公開接納這個理論，但是拜登的施政卻明顯跟隨這個理論。可這個理論有可能如劣幣驅逐良幣一樣，在一個又一個國家登堂入室，主導未來世界的財政和貨幣政策，並帶來嚴重的經濟社會後果。不採納現代貨幣理論思維的國家，也會遭受輸入性通脹和流動性氾濫的後果。

他又認為，即將召開的美國聯儲局會議，可能是可能是鮑威爾上任以來最具挑戰的一次，如何協調內部意見、如何將政策訊息準確地傳達出去、市場如何反應，為三大未知數。他預計，委員會的前瞻性指引和資產購買計劃不作變動，但是點陣圖變「鷹」，顯示部分委員預測在2023年出現多過一次的加息。換言之，決策者不採取行動，但是思路上向債市思路傾斜一點。