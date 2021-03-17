【高盛推介】科網股個別發展　留意騰訊近牛

高盛(亞洲)有限責任公司：大市周三(17日)早段低開後跌幅收窄，科網股則個別發展。

觀察個股輪證資金流向，可見周二(16日)資金繼續部署騰訊及阿里牛證，分別錄得約1,600萬及370萬港元資金流入。美團方面，則見周二錄得約510萬元資金流入牛證之外，熊證於周二亦獲資金轉向，錄得約130萬元資金流入。

騰訊牛證69561，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率14.5倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，近51.5元收回距離遠牛。

騰訊熊證59868，收回價680元，行使價683元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，新上市。

美團牛證69703，收回價300.18元，行使價297.18元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團牛證55278，收回價290.18元，行使價287.18元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，近36.4元收回距離遠牛。

美團熊證69772，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

阿里牛證64595，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率15.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里熊證66629，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，市場上首三高槓桿之一近熊。

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