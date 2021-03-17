美國債務如山　但耶倫未感壓力　分析指全因呢個原因…

雖然美國政府債券孳息率上升引發金融市場的焦慮，美國財長耶倫卻一點也不苦惱，皆因其衡量債務成本的指標正朝相反方向前進。外媒報道，去年美國國債的利息支出下降至3,450億美元或佔國內生產總值(GDP)的1.6%，更有望在今年進一步縮少。

那是因為政府正將其幾年或幾十年前發行的債券進行展期，而當時的舉債成本更高。根據外電統計，要扭轉這種趨勢，將需要各期限國債孳息率平均而言達到2.5%左右(遠高於現在的水平)。

這解釋了為甚麼剛剛通過了1.9萬億美元疫情紓困法案的拜登政府，正在規劃進一步支出數萬億美元來幫助基礎設施和工業，而不擔心是否需要借入大筆資金。

事實上，應對新冠疫情的公共支出已經使美國債務增至第二次世界大戰後的最高水平，並且新的舉債成本也在攀升。以目前10年期美國國債孳息率為1.61%，相比去年11月水平上漲一倍，因疫苗接種促使消費者支出反彈，使得人們對經濟增長和通脹預期提高。

可耶倫表示，利息支出規模才是衡量政府支出空間的最佳指引，這些支出佔經濟的比例並不高於2007年的水平，儘管目前的國債規模是當時的兩倍多。

報道引述布魯金斯學會哈欽斯財政與貨幣政策中心主任David Wessel表示，以耶倫所青睞的指標來看，美國還不在令人煩惱的區域。可這並不意味着未來沒有潛在的問題，或遲或早，美國的償債成本可能會再次開始上升。不過，美國國會預算辦公室(CBO)預計這種情況在2025年之前不會發生，屆時利息佔GDP的比例料將在1.1%見底，是至少自1960年代初以來的最低水平。

該預測基於10年期美國國債孳息率每年穩步上升約20個基點的假設，從2020年的0.9%上升到2023年的1.5%。然而僅在過去幾周，該孳息率就飆升了約70個基點。CBO過去十年來一直高估了利率水平，但這次卻可能低估。

報道又引述高盛分析師預測，10年期國債孳息率到今年底將升至1.9%，到2024年將攀升至2.4%。隨着時間推移緩慢變化，目前償債成本孳息率上升，不會顯著增加納稅人的利息支出。然而，所有正在發行的新債券將導致總融資支出增加，隨着時間的推移，這將降低政府預算中非必需部分的靈活性。只要收益率曲線仍然相對陡峭，而且大多數政府融資是短期期限，利息成本不會有太大的上升。

布魯金斯學會的Wessel表示，不過政府債務「多少才是太多」這個問題的不確定性，是拜登政府至少部分將通過增加收入而非舉債來籌措未來政府支出財源的一個很好理由。在下一個法案中加入一些增稅措施，即使它們不會立即產生影響，可能也是謹慎之舉。他指這只是一點安慰，表明美國不會增加過多的債務。

為了支付疫情紓困支出，去年預算赤字接近GDP的16%，是和平時期的創紀錄水平。隨着拜登實施更多刺激。對經濟更快增長以及隨之而來更高通膨的預期，促使債券孳息率大漲，並讓固定收益投資者損失慘重。

儘管市場對通脹感到擔憂，但官員們更加關注疫情所帶來的揮之不去的疲軟點，例如與一年前相比就業人口減少超過900萬，這是政策的驅動力所在。

Jerome Levy Forecasting Center LLC.主席David Levy亦表示，美國政府繼續擁有強大的舉債能力，市場對財政赤字進一步擴大所施加的限制更可能出現在新興市場國家和其他一些國家，但不是美國。