開拓財路！華為將要求Apple和三星支付5G專利費

內地電信設備巨頭--華為遭到美國政府追殺，不僅美企被迫暫停與華為業務往來，來自美國技術的半導體產品與服務亦須經過美國商務部審核通過才能放行。外媒報道，最近甚至有消息指，5G產品零組件禁止供貨華為，華為生存再度面臨挑戰。華為昨(16日)公布5G技術收費標準，每部使用華為5G技術的手機，包括三星、蘋果公司(Apple Inc.)等手機品牌，在開通後將讓華為收到2.5美元的專利費用，雖遠低於競爭對手的開價，惟可讓其創造收入來源，並彰顯其在新一代網絡中的全球領先地位。

外電報道，華為宣布5G專利授權的收費標準，每部手機上限2.5美元，遠低於高通、Nokia、愛立信等5G電信設備競爭對手。華為知識產權部部長丁建新指出，該公司2019年至2021年的專利費用收入，將達13億美元。

華為還發布《創新和智慧財產權白皮書2020》，內容提到，華為在全球4萬多個5G專利族當中，擁有10萬多項有效專利，2019年的研發投資金額，則是達1,317億元人民幣。

華為在美國禁令下，不僅無法使用GMS服務，今年預計會採用自家推出鴻蒙作業系統所支援的HMS服務，但最重要的5G手機處理器晶片無法取得來源，僅剩下去年向全球晶片代工龍頭台積電納米製程所生產的麒麟9,000處理器晶片應付。原本預料將對北京當局態度轉為友善的拜登政府，日前決定修改對華為5G零件供應商許可規則，預料加大對華為供應商供貨限制，恐怕導致華為現有的合約被迫中斷，導致華為處境更加艱難。

據報，Nokia的5G標準必要專利(SEP)授權費，每部裝置的專利費用上限為3歐元(約3.6美元)，愛立信則是2.5美元至5美元。華為在2019年營收貢獻來自於消費者業務部門，也就是手機等裝置銷售，但在美國禁令持續加緊下，華為5G手機業務面臨困境，目前僅剩下筆電業務可以繼續維持生產線，但僅限非5G產品生產線供應。

華為擁有全球最大的5G專利組合。報道引述華為首席法務官宋柳平表示，公司將與蘋果公司以及三星電子談判費率以及潛在的交叉許可協議。儘管美國力圖阻止華為的網絡設備並將其排除在供應鏈外，但華為尋求獲得專利費，並承諾收取的費率將低於高通、易利信和諾基亞等競爭對手。報道指華為高管表示，2019年至2021年期間，華為應收取的專利和許可費約為12億至13億美元，但未具體說明其中多少源自5G專利。

作為中國營收排名第一的最大科技公司，華為希望在爭相定義飛速發展的智聯汽車、智能家居和機械人手術等領域的科技巨頭中能有一席之地。這場關於誰能從5G中獲利的大戰，從規模和範圍來看，或令科技行業首次全球專利戰，即針對智慧手機的那場專利戰相形見絀。但是剛剛成為5G標準協會主要一員的華為，如今還得竭力應對美國的制裁措施。受此影響，華為的智慧手機業務被大大削弱，海外網絡部門的發展也受到威脅。