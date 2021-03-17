南韓記憶晶片製造業大執位？三星地位受挑戰…

美國記憶晶片大廠美光科技作為全球第五大NAND Flash製造商，近期不斷透露先進技術研發實力，在其急起直追及搶攻市佔的情況下，南韓兩大記憶晶片製造商三星與SK海力士的地位岌岌可危！

美光在去年11月向客戶供貨176層堆疊的NAND Flash產品後，今年1月開始量產第4代10納米DRAM，而該些產品是目前三星和SK海力士都無法生產，可見三星繼在晶圓代工先進製程輸了給台積電後，目前連DRAM記憶晶片的龍頭光環亦見褪色。

市佔方面，雖然三星去年第4季在全球DRAM市場的市佔率為41%，而SK海力士與美光分別為29.3及24.3%，但其實三家公司的市佔差距正逐步縮小，猶其是在三星及SK海力士接連失去全球新品首發後，在技術主導地位逐漸面臨競爭對手的威脅。

早於一、兩年前，三星的技術還超越美光約2年。然而隨着記憶晶片製程技術接近極限，南韓及美國廠商的技術差距亦隨之縮小，超前者想更上層樓的難度更高。目前三星已砸了數萬億韓圜，且花了很長時間研發新技術，但競爭者緊跟其技術發展步伐，不但可節省不少投資成本，更可節省研發時間，迎頭趕上指日可待。

即使南韓廠商大手筆投資，但從近年營運表現來看，美國大廠確實給競爭對手帶來壓力。2019年美光營業利益率為19.5%，低過三星的21.6%，卻幾乎是SK海力士10.1% 的兩倍，2020年三星營業利益率提升至25.8%，但SK海力士及美光營業利益率分別為15.7和15.2%，兩者平分秋色。

南韓業界擔心，歐美全力發展半導體產業，美光記憶晶片被視為重要戰略科技產品，未來在獲得美國政府獎勵補助之下，對南韓半導體業的挑戰不容小覷。