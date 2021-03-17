SPAC股票被空軍盯上　今年以來沽空增長逾3倍…

特殊目的收購公司(SPAC)的交易在美股愈來愈火爆，今年前兩個月全球SPAC交易額高達創紀錄的1,090億美元，其中僅美國就有188家SPAC累計融資580億美元，相當於去年全年SPAC融資額的74%以上。

SPAC有點像「準」新股(IPO)，上市的空殼公司通常在兩年內利用投資者的資金購買或與私人公司合併。這樣，私人公司就可以公開交易。如果在指定的期限內沒有交易，則投資者會收回其資金。對於尋求上市的私人企業來說，SPAC這種殼公司能大幅縮短上市時間，並且門檻比傳統IPO低得多。SPAC的支持者將其視為一種風險投資，可以讓投資者在早期階段獲得一批高成長的初創企業。根據投資者的買入時間，還有一些損失保護措施。

不過，外媒報道，一些「空軍」已盯上SPAC。報道引述S3 Partners的數據指，沽空SPAC股票的總價值已經增至約27億美元，是今年初7.24億美元的3倍多。一些空軍狙擊的股票屬於近幾個月股價高漲的SPAC，這部分源於他們得到高調的融資者支持。比如硅谷知名風險投資人Chamath Palihapitiya成立的SPAC，該公司計劃和貸款初創公司Social Finance Inc合併。標普全球市場智庫(S&P Global Market Intelligence)數據顯示，該SPAC的空倉沽空股票數已佔股票發行總量的19%。

還有一些空頭則是沽空已經同SPAC合併的上市公司。比如做空機構渾水本月3日宣布沽空的電動汽車技術公司XL Fleet。去年12月該公司與一家SPAC合併後上市，渾水認為其誇大銷售管道，在技術等問題上做出誤導性的陳述，有很多不準確之處。XL的股價在渾水發布沽空報告後當天跌約13%。

此外，有「卡車界的特斯拉」之稱，去年10月同SPAC合併的Lordstown Motors上周五重挫近17%。當天專注沽空的投資研究機構--Hindenburg Research發表報告，指該公司在訂單和生產方面誤導投資者。據標普全球市場財智數據，Lordstown的沽空股票與股票總量之比當日升至5%，Hindenburg發布報告前佔比為3.4%。

SPAC狂熱已經引起監管方注意。上周四美國證監會(SEC)代理主席Allison Herren Lee警告，近期有愈來愈多的證據顯示出SPAC交易的風險，對多數投資者來說，其投資回報被誇大了，與熱度不符。SEC正密切關注SPAC相關公司的結構性、披露性問題。她希望SEC能探索這些問題，以及其他與SPAC相關的風險。

事實上，對普通投資者來說，SPAC未必是比基準股票更好的投資選擇。報道引述摩根士丹利資產管理的市場與投資策略董事長Michael Cembalest表示，從2019年1月1日到2021年1月22日，買入並持有的SPAC投資者通常能獲得45%的中位值總投報率，而同期內投資標普500的投報率為52%。他認為，SPAC只是托了股市牛市的福，收益水漲船高，預計SPAC熱潮可能最終會讓大批處於很初期階段且風險更高的公司走向市場。